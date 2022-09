Bande in festa al Giardino pubblico: sabato il concerto a ingresso libero

Sabato 10 settembre alle ore 18 il Giardino Pubblico Muzio de’ Tommasini ospiterà, nell’ambito della rassegna “Bande in Festa XVIII Edizione” organizzata dall’Orchestra di fiati Arcobaleno in collaborazione con l’associazione “Casa del cinema di Trieste”, il Corpo Bandistico 3Monti Band di Montiano (Emilia Romagna) un concerto a ingresso libero.

La manifestazione prevede poi per l’11 e il 18 settembre due giornate di esibizioni di formazioni bandistiche Junior provenienti dalla regione e dalla Slovenia al Polo Giovani Toti di via del Castello 1 a Trieste.

Nella prima giornata della rassegna, sabato 10 settembre, aprirà il concerto l’Orchestra di fiati Arcobaleno, successivamente si esibirà il Corpo Bandistico 3Monti Band presente nel weekend a Trieste grazie al gemellaggio tra le due formazioni bandistiche. Il concerto della 3Monti Band avrà come titolo "3MB Classics" e presenterà una selezione dell'ampio repertorio della band: dallo swing alle canzoni italiane degli anni Sessanta, dai successi del pop internazionale alle musiche di Fabrizio De André.

L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato in collaborazione con l’associazione “Casa del cinema di Trieste”. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatrino Franca e Franco Basaglia di via Edoardo Weiss del Parco San Giovanni di Trieste.

Organizzata dalla Banda Arcobaleno fin dal 2004, la rassegna musicale, “Bande in Festa” ha lo scopo di promuovere gli scambi culturali, artistici e musicali tra i complessi bandistici del nostro territorio e quelli esteri, offrendo al pubblico una grande varietà di concerti. E in quest’ottica, la rassegna musicale offre come territorio di scambio quello della nostra città, al confine tra tante realtà musicali.

La 3Monti Band è il gruppo musicale più rappresentativo dell’associazione di promozione sociale Corpo Bandistico dei Tre Monti di Montiano, comune che si trova sulle colline vicino a Cesena. Diretta da Alessandro Fattori, è una formazione di musicisti dilettanti di ogni età, con il supporto di alcuni professionisti e maestri della Scuola di Musica della Tre Monti, che si esibisce esclusivamente dal vivo.

Il Corpo Bandistico dei Tre Monti APS è nato 26 anni fa raccogliendo l'eredità della storica Banda di Montiano e ha lo scopo di diffondere la cultura e il piacere della musica nella popolazione, attraverso attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. In particolare, l’associazione promuove la conoscenza della musica e degli strumenti musicali attraverso la propria Scuola di Musica, riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna, ed è fautrice di un approccio inclusivo alla musica: ritiene cioè che tutti possano suonare, e che anche i dilettanti debbano essere incoraggiati a fare musica, in gruppo e dal vivo.

La 3Monti Band ha al suo attivo numerosi concerti, in Italia e all’estero, in piccoli paesi, teatri e grandi piazze, e tre CD: “Live 2006”, “Nel segno di Faber” (2009), e “3” (2021). Ogni anno la 3Monti Band organizza nel mese di giugno a Montiano una Rassegna Bandistica con la partecipazione di formazioni italiane e internazionali. L’Orchestra di fiati Arcobaleno è già stata ospite a Montiano e anche la 3MontiBand è già stata protagonista di un doppio concerto, a Trieste e a Stanjel, nel 2017. Questo evento rinsalda l'amicizia fra le due formazioni, in vista di un appuntamento a Montiano nel 2023.

La storia della rassegna

Bande in Festa è un evento annuale organizzato dal Complesso Bandistico Arcobaleno di Trieste a partire dal 2004. Lo scopo della manifestazione è quello di coinvolgere prestigiosi gruppi musicali provenienti dall'Italia e dall'estero per offrire alla cittadinanza una o più serate di buona musica e ai componenti delle orchestre la possibilità di un confronto con diverse realtà musicali.

Bande in Festa, giunto alla XVIII edizione, è diventato ormai un appuntamento fisso per la nostra città ed è sempre più apprezzato, come dimostra la notevole affluenza di pubblico in occasione degli appuntamenti ospitati nel cuore di Trieste, tra Piazza dell’Unità d’Italia e Piazza Giuseppe Verdi. L'evento, della durata di una o più giornate, prevede esibizioni concertistiche di ogni complesso ospite, per concludere poi la serata con un momento conviviale. La rassegna consente di instaurare legami e scambi culturali tra associazioni sia nazionali che internazionali che condividono la passione per la musica: citiamo ad esempio l'esperienza dello scorso anno che prevedeva il reciproco soggiorno di alcuni giorni nelle rispettive città organizzato con la Swarz?dzka

Orkiestra D?ta (Orchestra di Fiati Swarz?dz, Polonia).

Bande In Festa, oltre allo spettacolo offerto durante l'evento, contribuisce inoltre a far conoscere e apprezzare dalle formazioni ospiti la nostra città al di fuori dei nostri confini, rivestendo particolare interesse in termini di promozione integrata del territorio. Quest’anno sono in programma tre giornate di concerti:la prima si terrà il 10 settembre al Giardino Pubblico Muzio de’ Tommasini di Trieste e vedrà ospite il Corpo Bandistico 3Monti Band.

I gemellaggi sono una delle attività che più caratterizzano la vita dei complessi bandistici, permettendo di tenere viva la cultura musicale popolare attraverso il confronto, lo scambio di esperienze e l'amicizia con formazioni provenienti da contesti diversi.