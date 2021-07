Friuli Venezia Giulia: i sette borghi da non perdere secondo il Touring Club italiano

Ecco le località che il Touring Club italiano ha selezionato e certificato in Fvg dopo un'attenta analisi: mete ideali per le vacanze estive ma non solo, luoghi che rispondono ai crescenti bisogni di tranquillità, vita all’aria aperta, cibo genuino, vacanza all’insegna del benessere e dell’autenticità