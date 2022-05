Grado e Lignano riconfermate Bandiere Blu del Fvg anche per il 2022

La bella stagione è alle porte ed ecco che qualche giorno fa sono state assegnate le Bandiere Blu 2022. Per il Friuli Venezia Giulia ci sono due riconferme: il riconoscimento è infatti andato a Grado e a Lignano. Per la cittadina balneare in provincia di Udine è la 33esima volta mentre per l’Isola del Sole è il 34esimo riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee).

In Italia sono stati 210 i Comuni italiani premiati, 9 in più rispetto allo scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati. Complessivamente premiate 427 spiagge e 82 approdi turistici di quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti.

Il riconoscimento

Le Bandiere Blu sono un importante riconoscimento che la più grande organizzazione mondiale di educazione ambientale assegna a spiagge, porti turistici e operatori del settore nautico sostenibile tenendo conto di una serie di rigorosi criteri ambientali, educativi, di sicurezza e di accessibilità: dall'efficienza della depurazione delle acque reflue e delle reti fognarie, alla raccolta differenziata ai servizi offerti, la cura delle aree verdi, l'arredo urbano e molto altro ancora.

L’obiettivo principale del programma Bandiera Blu, è quello di promuovere nei comuni rivieraschi una conduzione sostenibile del territorio attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche, l’attenzione e la cura per l’ambiente. Istituita nel 1987, anno europeo per l'ambiente, la campagna è curata in tutti gli stati europei dagli organi locali della Fee. Questi attraverso un Comitato nazionale di giuria, effettuano delle visite di controllo delle cittadine candidate per poi proporre alla Fee Internazionale le candidature della Nazione.