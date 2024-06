Torna Barbacan Produce in versione serale per la stagione estiva

TRIESTE - Giunto alla 42esima edizione, al via Barbacan Produce in versione serale per la stagione estiva. Sempre tra piazza Barbacan, via Arco di Riccardo, piazzetta San Silvestro e la scalinata delle Medaglie d'Oro 80 artisti, artigiani, designer e produttori presenteranno le loro creazioni al pubblico.

L'edizione serale è quella più magica perché al calar del sole tutti i banchetti si illumineranno come d'incanto creando un percorso unico che condurrà lo spettatore lungo le vie. Illustrazioni, abbigliamento, accessori, home decor, prodotti naturali e tanto altro vi aspettano questa domenica, 16 giugno, dalle 17.00 alle 22.00.

Ospite speciale “L'Alveare che dica si! ", il primo canale online per la filiera corta, una piattaforma online che permette a chiunque di fare la spesa direttamente dai produttori del territorio, come se si girasse per le aziende agricole della regione. Racconteranno di più del progetto i loro fondatori domenica. Infine, non mancherà l'ormai consolidato tarologo Alessandro Fiorin Damiani che vi aspetterà all'imbrunire in via San Silvestro.