Barcolana52: con l'installazione di Aria parte un weekend ricco di eventi e regate

Con l’apertura del Villaggio Barcolana in piazza dell’Unità, Barcolana52 presented by Generali entra nel vivo e si prepara in sicurezza al lungo fine settimana di regate ed eventi.

Tornando a terra, i temporary store di Barcolana e gli spazi dedicati a partner e sponsor. Tra le attività dedicate al pubblico “Una giornata leggera” l’ecogame che aiuta a capire quanto i comportamenti pesino sull’ambiente di EstEnergy e, su prenotazione, le degustazioni “I sapori del nostro territorio” di Despar.

Ieri mattina il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e l'Assessore ai Giovani Francesca De Santis hanno accolto e ringraziato nel Salotto Azzurro Stefano Conticelli, l'artista che ha realizzato "Aria", l'installazione simbolo di Barcolana 52.

La nuova opera, di grandi dimensioni, in travertino e acciaio Corten, è stata inaugurata ieri sera, alle ore 20.00, in piazza Unità d’Italia.

"Sono grato alla Barcolana e a tutta la città di Trieste - ha dichiarato ieri Stefano Conticelli - per avermi dato l'opportunità di realizzare questa meravigliosa opera in marmo di travertino delle Cave di Guidonia di Morelli e acciaio Corten. Stasera alle 20 sveleremo l'installazione in Piazza dell'Unità, una delle piazze più belle del mondo, e le daremo modo di raccontarci la sua storia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Quando Stefano Conticelli ci ha proposto di portare la sua opera in piazza dell’Unità - ha dichiarato il presidente della SVBG (Società Velica di Barcola e Grignano) Mitja Gialuz - mai avremo pensato che si sarebbe trattato di un’opera così imponente e ricca di significato. Ma come spesso accade in Barcolana, un evento capace di ispirare tante persone e unirle in una solidarietà che ben si esprime nel nostro Together, accadono cose bellissime, e questa opera unica nel suo genere, realizzata con così tanto amore e precisione ci rappresenterà quest’anno, perché ci ritroviamo in quello spirito di precisione, amore, volontà di portare a compimento un’opera grande e importante e poi nel significato più artistico di “Aria”, quella purezza che richiama la Natura, e noi, cui spetta il compito e l’impegno di proteggerla. Grazie a Stefano Conticelli, e alla sua grande sensibilità che si legge in ogni venatura di questo marmo, in ogni colpo di scalpello, una grande emozione per tutti noi”.