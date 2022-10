Barcolana diventa sempre più digitale e coinvolge i giovani

Sono 250 i ragazzi che sabato 1 ottobre hanno avuto il compito di aprire ufficialmente gli eventi mare della Barcolana54 presented by Generali. Come da tradizione, infatti, la Barcolana Young - dedicata alla classe Optimist - ha avviato le regate della 54.a edizione. La prima giornata ha visto condizioni meteo ancora perturbate in mattinata, ma a partire dalle 12, il meteo è cambiato e ha permesso di disputare tre prove con vento variabile di libeccio tra i 5 e i 13 nodi con onda formata. Grande soddisfazione da parte di tutti per aver portato a compimento l’intero programma di giornata in condizioni di vento e onda impegnative, soprattutto per i più giovani atleti, molti dei quali esordiscono in regata alla Barcolana Young alla fine del percorso estivo di scuola vela.

La grande festa, con la vittoria di Alberto Avanzini (Juniores) e Nicolò Santoro (Cadetti), una epica edizione della Barcolana Nuota, con 240 appassionati di nuoto di fondo e la presenza del Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della Difesa, la festa in piazza Unità con l’apertura della prima parte del villaggio Barcolana, e ancora, l’entusiasmo dei giovani influencer di Stardust - che per due giorni hanno avuto il compito di raccontare l’avvio dell’evento e sono stati circondati da centinaia di giovanissimi fan - hanno caratterizzato il primo fine settimana di Barcolana a Trieste. In attesa della regata più grande del mondo di domenica 9 ottobre, Trieste torna a essere la capitale internazionale della vela, e si prepara alla prima edizione della Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo, al via con la regata di prova che avvia il duello tra il detentore del titolo, Arca SGR di Furio Benussi, e gli sfidanti, tra i quali l’americano Deep Blue: duelleranno prima in tempo compensato ORC, fino a giovedì, e poi, domenica prossima, in reale. Oggi a Portopiccolo la cerimonia di apertura della regata dei Maxi e la practice race. Intanto sulle Rive è cominciata la festa, una lunga maratona di 170 eventi e attività a terra, tra convegni, concerti e mostre in attesa del Barcolana Sea Summit al via mercoledì (prenotazioni aperte sul sito https://www.barcolana.it/it/barcolana-sea-summit/partecipa) e dell’arrivo di Nave Vespucci, sabato mattina.

Barcolana Young

Dopo una prima giornata caratterizzata da libeccio, con onda formata e vento fino a 13 nodi, anche oggi sono stati i quadranti meridionali a caratterizzare le regate. Alle tre prove di sabato si sono aggiunte oggi altre tre per gli Juniores e Cadetti completando così l’intero programma.

Nella classe Juniores la vittoria va al gardesano Alberto Avanzini (Centro Nautico Bardolino) che dopo le tre vittorie di ieri ha ottenuto un secondo, un terzo e un 12.o posto. Segue in classifica Leandro Scialpi, anche lui del CNB (ufd;2;1;3;2;1). Terzo posto per Mattia di Martino (SVBG), che ottiene un quarto, tre secondi, un quinto e un primo posto e passa davanti in classifica all’ucraino Sviatoslav Madonich (2;3;3;2;4;1). Quinto posto per Christian Girani, del Circolo della Vela di Muggia e sesto per Giovanni Montesano del Tpk Sirena. Prima femmina classificata Zala Sterni del Tpk Sirena, seguita da Julija Albrizio (STV) e Nina Cittar (STV).

Tra i piccoli Cadetti vince Nicolò Santoro della Società Triestina della Vela con 9 punti (2;1;2;1;3;5 i parziali), mentre è prima femmina e seconda assoluta l’ucraina Ahnieshka Madonich (ufd;3;3;3;1;1); terzo posto per Pietro Vecchioni (SVBG) con 7;4;1;9;5;3 nei parziali. Tra i primi cinque, anche Silvio Scialpi (Centro Nautico Bardolino) con 22 punti e Vittoria di Martino (SVBG) con 25 punti, seconda femmina classificata seguita nella “classifica rosa” da Mitja Mazalin (Pirat Portoroz) e Modra Carlotta Fabec (YC Cupa).

“È stata una manifestazione straordinaria - ha dichiarato Alessandro Bonifacio, Direttore sportivo giovanile della SVBG - un’edizione 2022 di Barcolana Young che ci ha veramente reso felici: due giornate strepitose di vento ed oggi una giornata di sole meravigliosa. Duecento barche in acqua e un livello molto elevato: tanti atleti di livello internazionale che hanno partecipato con la nazionale italiana quest’anno al mondiale e agli europei concludendo anche nei primi dieci al mondo, che hanno nobilitato questo evento e che hanno dimostrato il loro valori in scontri ad armi pari in acqua e monopolizzando le parti alte della classifica. Siamo molto fieri che abbiano scelto Trieste per regatare qui da noi e abbiano portato un livello così elevato in acqua nella nostra manifestazione. Grazie a tutti, è stata davvero un’edizione da incorniciare.”

Sabato sera la classe AICO ha voluto premiare i ragazzi che nel corso dell’estate hanno rappresentato l’Italia alle regate internazionali: una targa consegnata a ognuno di loro, per ricordare una stagione “super” per la vela agonistica Optimist, in cui molti triestini sono stati protagonisti, e una prestazione corale eccellente da parte degli azzurrini, alcuni dei quali al proprio esordio nelle competizioni internazionali.

Barcolana Nuota

Un nuovo percorso - con partenza e arrivo al Molo IV e spettacolare virata davanti alla scala reale - per i 240 partecipanti alla Barcolana Nuota, la gara di nuoto di fondo organizzata dalla Barcolana e dalla Triestina Nuoto giunta alla sua settima edizione.

I nuotatori di fondo hanno preso possesso del Bacino San Giusto, e il nuoto simultaneo di 240 atleti ha dato grande spettacolo. Come ogni anno, l’evento ripercorre lo spirito della Barcolana: grandi atleti e protagonisti del nuoto agonistico si sono trovati in acqua a gareggiare insieme agli appassionati di questa disciplina.

All’evento ha partecipato anche una delegazione del Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della Difesa: si tratta di atleti militari con disabilità conseguenti ad eventi traumatici verificatisi in servizio. A guidarli, l’ex comandante della capitaneria di porto i Trieste, Contrammiraglio Luca Sancilio, oggi Vice capo del V reparto dello Stato Maggiore della Difesa. In acqua a Trieste con comandante Sancilio, il Colonnello Roberto Como, medaglia d’oro al valore dell’esercito, Jacopo Maria Curzi, Raffaele Di Luca, Massimiliano Riccio, Michele Ricciardi, Giuseppe Spatola, e Adriano Vena.

Fa il bis, Marco Urbani, che dopo aver vinto la Barcolana Nuota nel 2021 è primo anche nel 2022, sul nuovo percorso lungo il Bacino San Giusto con partenza e arrivo al Molo IV e boa di virata di fronte alla scala reale. 240 gli iscritti, e tanto divertimento per gli appassionati del nuoto dalle lunghe distanze. L’atleta del Circolo Tommasi Trieste è un grande affezionato della Barcolana Nuota: oltre ai due primi posti, infatti, vanta anche due secondi posti nel 2018 e 2019, a conferma della sua passione per questo evento. Ha nuotato a 4,8 km/h e ha percorso la distanza in 12 minuti e 27 secondi, staccando di circa trenta secondi Pietro Martin (Gymnasium Pordenone), secondo assoluto al fotofinish con Nicolas Romanello della Pallanuoto Trieste, classificatosi al terzo posto. Sempre nella classifica assoluta, prima donna è Sara Rummolo della Pallanuoto Trieste, undicesima assoluta a 4,5 km/h e percorso netto in 13 minuti e 14’’. Sul podio femminile anche Rita Muretto (CS Plebiscito Padova And) ed Elena Savian (Gymnasium Pordenone).

“Una splendida edizione della Barcolana Nuota - ha dichiarato Mitja Gialuz, presidente SVBG - con il ritorno al briefing al Molo IV, la partenza tutti assieme e una nuotata entusiasmante di un chilometro. Siamo stati inoltre onorati dalla presenza del Gruppo Sportivo paralimpico del Ministero della Difesa con sette atleti e il Contrammiraglio Sancilio.”

Aquileia in Sup: il rally delle origini marinare

Sabato Barcolana ha aperto una nuova “via d’acqua”, realizzando un rally in SUP per gli appassionati di questa disciplina nella Laguna di Grado, grazie al supporto della Lega Navale di Grado. Direzione Aquileia, e più in particolare, l’antico porto fluviale romano. L’iniziativa, realizzata in partnership con la Fondazione Aquileia, aveva l’obiettivo di promuovere il sito archeologico come meta dei turisti via mare. Sull’onda delle esperienze turistiche viste a Parigi lungo la Senna, e a Londra lungo il Tamigi, Barcolana ha organizzato il rally delle origini marinare: lasciata la barca all’ormeggio a Grado, un gruppo di appassionati ha gonfiato i propri SUP nel porticciolo, esplorato la laguna fino ai canali che conducono al porto di Aquileia, per raggiungere il sito archeologico e visitare i resti a tema “mare”, come gli splendidi mosaici della basilica, il porto fluviale. Un modo nuovo per vivere una giornata all’insegna del mare e della cultura, in sintonia con quanto avviene nelle grandi capitali turistiche fluviali e lagunari, dove il Sup è diventato un nuovo modo di spostarsi per vivere il turismo slow.

Villaggio, aperta l'area di piazza Unità

Al via anche la festa a terra, con l’apertura delle strutture dei Gold Sponsor di Barcolana ospitate, assieme alle istituzioni, in piazza dell’Unità. Un layout con grandi spazi e una piazza Unità ricca di strutture con contenuti interessanti: si parte dall’esperienza immersa di Coop Italia, che ci trasporta in un mare di plastica, agli spazi della lounge Prosecco DOC, fino all’Infopoint, primo punto di contatto della Società Velica di Barcola e Grignano con il proprio pubblico. Ancora, il grande temporary di Lexus, la nuova Official Car di Barcolana e gli spazi dedicati ad EstEnergy e alle Istituzioni locali. Tra i due pili della piazza svetta una grande installazione del presenting partner Generali, poco lontano dal palco che da mercoledì, sulla scala reale, verrà realizzato per ospitare la trasmissione in diretta di Linea Blu in programma sabato alle 14, trasmessa da Rai 1.

Il Villaggio si completerà mercoledì 5 ottobre con la parte lungo le Rive, che ospita gli stand dei principali team, gli spazi degli sponsor e l’enogastronomia che rende unica la festa di Barcolana. Dalla sera di venerdì 7 ottobre fino a domenica 9 ottobre resterà chiusa al traffico la parte di Rive di fronte a piazza dell’Unità, rendendo così pedonabile il tratto più affollato al centro della festa.

Stardust, partnership per coinvolgere la "Gen Z"

Avviata la partnership tra Stardust - l’innovativa realtà in grado di generare contenuti creativi perfettamente in linea con il tone of voice dei brand e il linguaggio delle piattaforme social, amplificandoli attraverso un ampio network di propri creator - e Barcolana54 Presented by Generali, che da oltre un mese lavorano insieme per potenziare il dialogo tra la regata più grande del mondo e i suoi eventi collegati e la Generazione Z.

Grazie alla collaborazione con Stardust, Barcolana si aprirà al pubblico più giovane e presidierà il social Tik Tok, dove ha “debuttato” ieri con i primi contenuti. La collaborazione con Stardust prevede anche lo sviluppo di contenuti per Instagram, che l’agenzia realizzerà grazie al coinvolgimento dei ragazzi provenienti dalla celebre Stardust House. In Barcolana sono approdati grazie a Stardust numerosi giovani influencer, pronti a conoscere e vivere l’evento, raccontandolo a proprio modo a un pubblico giovane. L’accordo con Stardust riguarda anche una sinergia con la Triestina, che sarà presente in più modi e occasioni in Barcolana.

“La collaborazione con Stardust - ha commentato Gialuz - ha portato una ventata di novità e innovazione in Barcolana: in questa edizione la nostra attenzione nei confronti della Generazione Z è trasversale, passa dal Barcolana Sea Summit alla Barcolana FUN, coinvolgendo i nostri social e anche la Triestina Calcio”. L’accordo con Stardust riguarda infatti anche una sinergia con la Triestina, che sarà presente in più modi e occasioni in Barcolana, a partire da uno spazio in Villaggio dedicato alla società alabardata, ai suoi tifosi e al merchandising.

Simone Giacomini, presidente Stardust Spa e US Triestina Calcio 1918 dichiara: "Siamo onorati di poter partecipare in questa importante manifestazione, divulgando sui social questa grande festa a un pubblico giovane e portandolo ad appassionarsi a Trieste e al mondo della vela. Tutti i talent che porteremo qui a Trieste scopriranno una città meravigliosa, e tramite i loro profili social puntiamo a raccontare a tutta Italia le regate e gli eventi di questa settimana”.

Barcolana Sea Summit

È online, sul sito www.barcolana.it, il programma del “Barcolana Sea Summit - Verso gli Stati Generali della sostenibilità del Nord Adriatico e dell’Europa Centrale”. Sono oltre 70 i relatori che dal 5 al 7 ottobre al TCC di Trieste si confronteranno sul tema “Sostenibilità e complessità”. La prima giornata vedrà tra gli ospiti il Presidente della Camera Roberto Fico, il matematico Piergiorgio Odifreddi, il filosofo Umberto Galimberti, l’insegnante e scrittore Enrico Galiano e la giovane co-fondatrice di Fridays for Future Italia Sara Segantin. Giovedì 6 ottobre in mattinata saranno protagonisti i ragazzi delle scuole: sono infatti oltre 450 gli studenti iscritti a “Barcolana Job”.

Giovedì 6 ottobre pomeriggio aziende come Unicredit, Coop Italia, Trenitalia presenteranno i propri progetti di sostenibilità, e BAT Italia con Marevivo illustrerà i risultati di “Piccoli Gesti Grandi Crimini”, il progetto di sostenibilità che ha interessato numerose città in Italia ed è stato avviato a maggio a Trieste. Sempre nel pomeriggio di giovedì al Sea Summit sarà protagonista anche il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, che dialogherà con il presidente della Triestina Calcio e di Stardust Simone Giacomini e il direttore de Il Piccolo Roberta Giani: l’incontro riguarderà il tema del futuro del giornalismo in relazione all’evoluzione tecnologica e sarà un omaggio a Omar Monestier. Venerdì 7 l’intera mattina sarà dedicata al porto e al Golfo di Trieste: logistica, valle dell’idrogeno, Digital Twin del Golfo di Trieste e il progetto Namirs dell’Ince. Per partecipare è necessaria l’iscrizione all’indirizzo https://www.barcolana.it/it/barcolana-sea-summit/partecipa.

Barcolana digitale

Sempre giorno 1 ottobre è stata presentata in questura Barcolana Digitale, dedicata alla navigazione in rete: il titolo della conferenza organizzata quest’anno il 5 ottobre dalle 10 al TCC di Trieste è “Haters e piccoli eroi: con la Polizia di Stato alla Barcolana per una navigazione online più sicura”.

L’evento, promosso dalla Questura di Trieste e dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, si pone l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi della navigazione online, di promuovere i valori della legalità e della solidarietà per contrastare ogni forma di discriminazione e apprezzare la diversità come ricchezza per la crescita personale e della società. Saranno presenti Autorità cittadine, Campioni dello Sport e Influencer. Testimonial d’eccezione Valerio Catoia, nuotatore paralimpico nominato dal Presidente Mattarella Alfiere della Repubblica e protagonista del docu-film “Haters e Piccoli Eroi”. Valerio, divenuto bersaglio degli haters sui social, porterà la sua testimonianza accompagnata dalla proiezione del docu-film realizzato dalla Polizia di Stato. Contro l’odio in rete ci saranno anche alcuni giocatori della Triestina e della Pallacanestro Trieste nonché altri testimonial che racconteranno le proprie esperienze. Studenti e insegnanti delle scuole secondarie della regione potranno seguire l’incontro in presenza e online dai propri plessi scolastici.