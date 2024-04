Barcolana scalda i motori: al via la promozione della 56a edizione

TRIESTE - Quella del 4-13 ottobre 2024 sarà la 56a edizione della Barcolana di Trieste, e la regata più grande del mondo “spiega le vele” e si prepara all’avvio di un nuovo ciclo organizzativo, con tante novità in termini di sviluppo di eventi e concept.

Lo Sponsor Meeting

Come da tradizione, il primo appuntamento riguarda gli sponsor dell’evento Presented by Generali. Proprio il naming partner della regata, promotore del Trofeo Generali - Women in Sailing, ospiterà oggi, lunedì 15 aprile, a Milano, nella Torre Generali firmata da Zaha Hadid, lo “Sponsor Meeting”, la riunione dedicata ai responsabili marketing e comunicazione delle aziende che investono nell’evento: l’obiettivo consiste nell’illustrare il concept dell’edizione a chi la sostiene, con l’intento - ha spiegato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, “di condividere le strategie e allineare le attivazioni e le attività di promozione. Sempre più Barcolana è percepita come un'occasione di divulgazione degli obiettivi aziendali e di sviluppo di nuovi progetti comunicativi: l’evento permette ai partner di raccontarsi a un ampio pubblico internazionale e di sperimentare formule innovative e dirette di comunicazione in un contesto positivo. Il nostro sponsor meeting è ormai un appuntamento tradizionale di inizio stagione, che per noi chiude la prima parte dell’anno, quella dedicata alla creazione del concept e del calendario e apre la seconda, dedicata all’organizzazione operativa e alla promozione”.

Premio Best Activation

Lo Sponsor Meeting è anche l’occasione in cui viene annunciato il vincitore del Premio Best Activation, che Barcolana riserva alla miglior attivazione di sponsorship effettuata dai propri partner. Giunto alla quinta edizione, il Best Activation Award è stato vinto nel 2019 da AcegasApsAmga per la realizzazione di Alice, il pesce costruito con le plastiche riciclate dal littering della città e ancora oggi presente a Trieste come installazione nella sede del Depuratore di Servola, e negli anni seguenti è stato assegnato a Siram Veolia, Coop e Fondazione Aquileia.

Barcolana a Vinitaly

Il secondo appuntamento di promozione della stagione è in agenda domani, il 16 aprile, quando Barcolana sarà presente al Vinitaly con Consorzio Prosecco DOC, nell’ambito della promozione delle sponsorship sportive del marchio che affianca Barcolana.

Iscrizioni

Intanto, in netto anticipo sulle precedenti edizioni, sono già aperte le prenotazioni per le imprese che vogliono far parte del Villaggio Barcolana (tramite e-mail a marketing@barcolana.it) per esporre prodotti e servizi: un anticipo dettato dalla volontà di Barcolana di ripensare alcuni elementi della cornice a terra dell’evento in chiave di una migliore fruizione e qualità.

Per quanto riguarda invece i regatanti, le iscrizioni a Barcolana56 presented by Generali si apriranno a fine maggio.