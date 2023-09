Sono aperte le iscrizioni alla Barcolana Nuota, la gara di nuoto in acque libere organizzata in collaborazione con l’Unione Sportiva Triestina Nuoto. Il processo di iscrizione è completamente online sul sito www.barcolana.it e sarà attivo fino alle 24 di venerdì 29 settembre 2023.

“Barcolana Nuota - ha dichiarato il presidente della SVBG Mitja Gialuz - rappresenta uno dei momenti più significativi nel nostro calendario annuale. Un appuntamento autentico che incarna lo spirito più genuino della Barcolana. La collaborazione con l'Unione Sportiva Triestina Nuoto ha dato vita a un evento straordinario, fortemente sentito, capace di creare un legame unico tra atleti e pubblico, tutti uniti dalla comune passione per il mare. Con orgoglio, celebreremo quest'anno la nona edizione di Barcolana Nuota, un appuntamento che dimostra il suo successo attraverso l'entusiasmo e il coinvolgimento crescente".

"Noi della Triestina Nuoto - ha dichiarato il presidente USTN Renzo Isler - siamo davvero orgogliosi che Barcolana Nuota si rinnovi anche quest'anno tra le manifestazioni collaterali della 55 Barcolana presented by Generali. Crediamo fortemente che Barcolana Nuota sia un evento importante e spettacolare, appuntamento tradizionale per il movimento natatorio, non solo triestino, a cui non possiamo mancare. Ringrazio personalmente il presidente e amico della Società Velica Barcola Grignano Mitja Gialuz e tutta l'organizzazione per questa collaborazione che ci ritrova nuovamente al fianco per questa manifestazione. Le due società sportive lavorano sin dalle prime edizioni con l’intento di far diventare Barcolana Nuota un appuntamento di riferimento nel panorama nazionale e continueremo a lavorare insieme per far crescere costantemente l'evento natatorio”.

Testimonial d’eccezione dell’edizione sarà Stefania Pirozzi, nuotatrice campana che vanta ben tre partecipazioni ai Giochi Olimpici (Londra, Rio de Janeiro, Tokyo). “Siamo orgogliosi di presentare - continua il presidente Isler - la testimonial dell'evento la nuotatrice olimpionica Stefania Pirozzi, nuova entrata nell'Unione Sportiva Triestina Nuoto a seguito dell'importante operazione realizzata con la Pallanuoto Trieste che vede per la prossima stagione sportiva l'unificazione delle due squadre di nuoto con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento regionale".

Il percorso e i premi

I partecipanti si confronteranno su un percorso di circa 1 km che avrà sia partenza che arrivo entrambi in Molo IV (lato Bacino San Giorgio). Confermata anche la partenza unica, fissata per le ore 12.00 di domenica 1 ottobre, con modalità che verranno precisate direttamente agli iscritti tramite email. Le premiazioni sono in programma lo stesso giorno - alle ore 14.00 in piazza dell’Unità - e prevedono medaglie per i primi tre classificati assoluti nelle categorie maschile e femminile, e medaglie per i vincitori di ognuna delle categorie definite in base agli anni di nascita.

Chi può partecipare

Possono partecipare tutti gli appassionati di nuoto Open Water in possesso di un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica in corso di validità. Gli atleti stranieri dovranno essere in regola con la normativa medica vigente nel proprio Paese e in possesso di tessera federale per attività natatoria o simile.

Iscrizioni e programma

Le iscrizioni alla Barcolana Nuota sono aperte (online su www.barcolana.it) e si chiuderanno alle 24 di venerdì 29 settembre 2023. Il costo dell’iscrizione è di 30 euro a mezzo carta di credito e gli iscritti riceveranno via email tutte le informazioni relative alle modalità di partenza. La sacca ufficiale - realizzata dall’Exclusive Clothing Partner di Barcolana Murphy&Nye - conterrà la maglietta celebrativa, la cuffia numerata da utilizzare obbligatoriamente, il chip per la rilevazione del tempo e gadget offerti da Acqua Dolomia e Coop: il materiale verrà consegnato all’arrivo nella zona di accesso-partenza allestita in Molo IV direttamente domenica 1 ottobre.