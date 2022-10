Al via Barcolana per il Sociale con focus sulla disabilità mentale

Giornata di sole dal sapore estivo per il practice day della Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo. Sette dei quindici scafi Maxi iscritti all'evento hanno infatti scelto di uscire ieri in mare per testare il campo di regata. Alla partenza, data dagli organizzatori della Società Velica di Barcola e Grirgano e dello Yacht Club Portopiccolo, si è presentata anche Deep Blue che dopo il primo "assaggio di Golfo" di domenica - quando ha condiviso il campo di regata con gli Optimist della Barcolana Young - ha ufficialmente esordito nel Golfo di Trieste.

In serata gli equipaggi sono stati accolti dallo Yacht Club Portopiccolo in occasione della Opening Ceremony dell’evento, che ha rappresentato un caloroso benvenuto ai team che da oggi alle ore 13.00 parteciperanno alle prove. Il bando di regata prevede una regata costiera con degli ospiti speciali: ogni imbarcazione avrà infatti a bordo uno chef stellato che la sera sarà protagonista della Barcolana Sea Chef presented by Prosecco DOC, la charity dinner in programma alle 20.00 al Pavillion di Portopiccolo.

Lo stand del Comune di Monfalcone

Nella mattinata di ieri, alla presenza del vice presidente della SVBG Alessandro Mulas, il sindaco di Monfalcone Anna Cisint ha presentato il programma delle iniziative organizzate in occasione di Barcolana54 presented by Generali. Il comune sarà presente nel Villaggio Barcolana con uno stand sulle rive che sarà inaugurato venerdì 7 ottobre alle 11.30 e nel quale, durante il fine settimana, sono in programma varie attività di promozione territoriale. Durante il weekend di Barcolana sarà anche potenziato il servizio di trasporto pubblico da e per Trieste (info e orari sul sito APT), e per l’occasione un autobus dell’APT è stato brandizzato con una grafica dedicata alla Barcolana.

Le iscrizioni

Sono ancora aperte, online e nella sede della SVBG, le iscrizioni alla Barcolana54 presented by Generali. Alle 14.00 di ieri gli iscritti erano 1217 e c’è tempo fino a sabato sera per finalizzare la propria registrazione. La Società Velica di Barcola e Grignano è aperta al pubblico ogni giorno con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00 per il ritiro delle sacche e il completamento delle operazioni di iscrizione. Il call center risponde al numero +39 040 9897474 ed è disponibile tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Ulteriori informazioni si possono reperire sul sito www.barcolana.it.

Oggi in Barcolana

Prenderà il via oggi la Barcolana per il Sociale, una giornata tutta dedicata alla vela solidale e alle iniziative sociali organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano in partnership con la Società Triestina della Vela. In mare, in mattinata, il tradizionale Trofeo Fuorivento (a cura di US ACLI) e il Trofeo Calicanto. Nel pomeriggio, dalle 16.00 alla Triestina della Vela, le premiazioni della regata Calicanto e a seguire il concerto della Calicanto Band e l’Onlus by Night con la presentazione degli equipaggi e l’abbinamento per la regata notturna di sabato 8 ottobre.

Quest'anno il focus di Barcolana per il Sociale sarà sulla disabilità mentale: a bordo delle imbarcazioni coordinate dalla Polisportiva Fuoricentro saranno infatti protagonisti giovani e adulti che soffrono di queste patologie.

Sempre per quanto riguarda Barcolana per il Sociale continua, su Rete del Dono, l'attività di charity legata alla grande regata di domenica 9 ottobre ed è sempre forte e caldo l'invito della Società Velica di Barcola e Grignano a partecipare al progetto dedicando la propria Barcolana alle associazioni che hanno aderito al Charity Program.

Al via oggi anche gli appuntamenti di Barcolana JOB, il format dedicato al lavoro e alla formazione proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa si svolgerà dal 4 al 7 ottobre negli spazi del Porto Vecchio di Trieste e altre sedi della città con momenti di incontro e dialogo con imprese, professionisti, testimonial ed esperti sul tema del lavoro, dell’educazione, delle scelte scolastiche e formative, con l’obiettivo sempre più urgente di preparare le nuove generazioni alle esigenze di un mercato in rapida trasformazione. Gli eventi sono rivolti a studenti di scuole e università, diplomati e laureati in cerca di spunti per orientare le proprie scelte di studio e carriera, ma anche giovani e adulti in cerca di lavoro e docenti ed educatori interessati ad approfondire temi di attualità per guidare ragazzi e ragazze verso il futuro.