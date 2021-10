Tra racconti, mare e alta cucina: Barcolana Sea Chef combina vela e gourmet

Tra i tantissimi eventi a terra e in mare organizzati in occasione di Barcolana 53 a Trieste, al via oggi la giornata dedicata a Barcolana Sea Chef, l’evento perfetto per chi ama il mare, la vela e ovviamente il buon cibo

Barcolana Sea Chef

Un evento che combina vela e gourmet per dare valore all'alta cucina collegata al mare. Gli chef (Matteo Metullio & Davide De Pra, Nino Rossi, Chicco&Bobo Cerea, Caterina Ceraudo, Giacomo Sacchetto e Antonia Klugmann) si sfideranno in una competizione velica nel Golfo di Trieste accompagnati da skipper professionisti e, una volta rientrati a terra, si sposteranno in cucina per preparare i piatti per la cena di beneficenza in programma la sera stessa.

E non è finita qui: sempre in serata, nella Sala Luttazzi del Magazzino 26, gli incontri di Barcolana un mare di racconti: Chiara Carminati con "Un pinguino a Trieste” alle 17.00, il dialogo tra le finalisti al Premio Campiello 2021 Daniela Gambaro e Carmen Pellegrino con "La vita, istruzioni per l’uso” alle 18.00, e Gianfranco Bacchi, centoventiduesimo comandante della nave scuola Amerigo Vespucci, che ripercorrerà la sua carriera sul mare con "Il sogno della Vespucci” alle 19.00.