Dalla Slovenia a Grado: si amplia il panorama di eventi di Barcolana

Tante le novità per la Barcolana 2023 grazie agli eventi collaterali della regata che avvicinano Trieste ad una costa più ampia del Friuli Venezia Giulia ma anche della vicina Slovenia: tra queste, torna per l’ottava edizione la Go To Barcolana from Slovenia - I Feel Slovenia, la regata di avvicinamento a Barcolana dedicata ai velisti sloveni organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano in collaborazione con il Club Nautico Triestino Sirena - Tr?aški Pomorski Klub Sirena, la Federazione Slovena Vela - Slovenska Jadralna Zveza, la Confederazione dei Circoli Sportivi Sloveni in Italia - ZSŠDI.

Go To Barcolana from Slovenia

La partenza della Go To Barcolana from Slovenia - I Feel Slovenia è prevista per sabato 7 ottobre alle 11:00 da Isola, con arrivo nel pomeriggio davanti a Piazza Unità d’Italia seguito dal tradizionale ricevimento degli equipaggi e dalla festosa premiazione, che si terrà al Savoia Excelsior Palace. Quest’anno in acqua ci sarà anche la flotta internazionale dei monotipi L30 che proprio nei giorni precedenti alla Barcolana sarà impegnata nel campionato mondiale a Isola e parteciperà alla regata con partenza separata.

“La Slovenia ha sempre avuto un ruolo centrale in Barcolana - ha dichiarato il presidente della SVBG Mitja Gialuz - non solo per le gesta sportive dei numerosi timonieri e skipper che negli anni sono stati protagonisti della regata, ma soprattutto per l’appassionata partecipazione dei tantissimi velisti e amatori che ogni anno arrivano a Trieste per diventare parte di quell’unico grande equipaggio che è Barcolana, unito dall’amore per il nostro sport e dalla voglia di condividerlo”.

“La Go To Barcolana from Slovenia è un evento a cui siamo fortemente legati - ha dichiarato il direttore sportivo altura della SVBG Dean Bassi - è una regata che anno dopo anno è cresciuta molto, diventando un evento ben consolidato e strutturato, tanto da ispirare anche una seconda regata di avvicinamento da Ravenna a Trieste. Inoltre, questo appuntamento ha contribuito a rafforzare l’amicizia con il mondo nautico sloveno, cementando una preziosa collaborazione di cui siamo molto fieri”.



"La Go to Barcolana From Slovenia è una veleggiata transfrontaliera che unisce due Paesi in un unico Golfo - ha commentato il Presidente di TPK Sirena Igor Filip?i? - e trovo che sia una bellissima immagine del nostro sport. È una regata aperta a tutti, che siamo orgogliosi di riproporre per l’ottavo anno con gioia e impegno”.



Le iscrizioni alla Go To Barcolana from Slovenia apriranno mercoledì 13 settembre sul sito della manifestazione; la procedura può essere completata comunicando tutti i dati dell’imbarcazione e dell’equipaggio e allegando obbligatoriamente la conferma dell’avvenuta iscrizione alla Coppa d’Autunno.

Trieste e Grado, la gara di Sup

E non solo, la 55.a edizione di Barcolana partirà in contemporanea da Trieste e Grado. Se a Trieste saranno, come da tradizione, i giovani velisti della Barcolana Young ad aprire l’evento il 30 settembre, a Grado sarà invece la disciplina del Sup ad ampliare il calendario eventi e coinvolgere una più ampia parte di costa del Friuli Venezia Giulia.

La Società Velica di Barcola e Grignano, insieme al Comune di Grado, la GIT, la Lega Navale Italiana sezione di Grado e il Circolo Canottieri Ausonia, ha presentato infatti, nella Sala del Consiglio Comunale di Grado, l’edizione zero della Barcolana Sup Experience Grado, una gara di Sup dedicata a tutti gli appassionati e nel più pieno spirito della Barcolana, che si terrà a Grado con partenza lungo la Spiaggia Imperiale e arrivo nel celebre Mandracchio.



L’evento è in programma il 30 settembre con partenza alle 9.30, prevede la partecipazione di atleti professionisti - tra i quali la madrina dell’evento, la grande campionessa di windsurf, corsa in montagna e Sup Caterina Stenta - e appassionati di tutte le età, che si misureranno lungo le 2,2 miglia di percorso dalla spiaggia al canale di ingresso alla laguna fino al cuore di Grado, nel piccolo porticciolo dell’Isola.



La parte sportiva sarà gestita dalla Società Velica di Barcola e Grignano con il supporto della Lega Navale di Grado e della Società Canottieri Ausonia e della Federazione Italiana Canoa e Kajak. “Il nostro obiettivo - ha spiegato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - è quello di crescere e includere in Barcolana tutta la regione, includendo tutti gli appassionati di sport del mare. Quest’anno aggiungiamo alla vela e al nuoto in acque libere la disciplina del Sup, sempre più amata e praticata anche in Alto Adriatico, ecosostenibile ed adatta a tutti”. “Ho praticato Sup in molti luoghi - ha raccontato la madrina Caterina Stenta - e penso che Grado sia perfetta per ospitare un evento che avvicini gli appassionati di mare a questa disciplina e coinvolga al tempo stesso anche gli atleti professionisti. L’evento a cui guardare è senza dubbio quello realizzato a Parigi a margine del Salone Nautico, dove migliaia di persone pagaiano assieme a bordo di Sup lungo la Senna: lo spirito della Barcolana può permetterci di raggiungere lo stesso livello di notorietà e gioia, dove i grandi campioni regatano assieme a dei festosi appassionati”.



Soddisfatto il sindaco di Grado, Claudio Kovatsch: “Ringrazio Barcolana per questa attenzione nei confronti di Grado: insieme possiamo lavorare per costruire un’immagine sempre più unita del Golfo, e allungare la stagione turistica a beneficio di tutti. Grado è entusiasta di collaborare con Barcolana”. Roberto Marin, presidente della GIT, ha sottolineato come “Barcolana sia un importante veicolo di promozione con il quale fare squadra: mettiamo a disposizione la nostra ospitalità e la nostra macchina organizzativa, e dopo aver organizzato lo scorso anno a Trieste il concerto dedicato al Violino di Noè, è molto bello ritrovarsi quest’anno a Grado, a ideare e realizzare insieme un evento che è in perfetto target con le nostre spiagge, dedicato a famiglie che amano vivere insieme il mare”.



All’evento ha testimoniato l’impegno di Promoturismo FVG in Barcolana il Direttore operativo Iacopo Mestroni: “Barcolana è l’evento che ci promuove nel mondo a ottobre - ha commentato - siamo presenti con particolare attenzione e impegno con il marchio Io Sono FVG; l’inclusione di Grado nella maratona di eventi è un passo importante per una promozione sempre più integrata e incisiva”. Il direttore Mestroni ha anche portato i saluti dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini: “Barcolana e il brand “Io sono Friuli Venezia Giulia” “correranno” assieme per promuovere l’intero territorio regionale anche durante la regata più grande del mondo. Barcolana è la festa del mare, protagonista in una città come Trieste, ma anche qui a Grado, località d’eccellenza della nostra regione che accoglie ogni anno moltissimi turisti e in cui il prossimo 30 settembre prenderà il via uno degli eventi collegati alla manifestazione. Un’occasione per diffondere e far crescere, con iniziative e progetti su tutto l'arco costiero del Friuli Venezia Giulia, un appuntamento e un modo di vivere il nostro mare. Saremo presenti con PromoTurismoFVG, il truck “Io sono Friuli Venezia Giulia”, uno stand enogastronomico e omaggeremo i partecipanti con dei kit per dare loro il benvenuto non solo nella nostra terra, ma anche a questa importante vetrina per il Friuli Venezia Giulia.”



Infine, l’assessore allo Sport del Comune di Grado Renato Bonaldo ha dichiarato: “Per Grado sarà un privilegio aprire la Barcolana e portare nel calendario una nuova disciplina sportiva diventata negli ultimi anni una delle più praticate lungo l’arenile, una scelta vincente per il nostro territorio”.

Obiettivi e dettagli

Il progetto intende portare nella laguna di Grado un numero sempre crescente di partecipanti, con l’obiettivo di diventare la manifestazione di Sup più partecipata nel corso dei prossimi tre anni. Con l’evento si mira ad allungare la stagione turistica offrendo un’esperienza sportiva che sia anche sostenibile dal punto di vista ambientale. Il percorso prevede la partenza dalla spiaggia Imperiale con i partecipanti che costeggiano l’Isola d’oro passando tra le briccole e la costa, pagaiando lungo tutta la diga, capace di diventare un anfiteatro naturale per seguire la regata da terra; si navigherà quindi risalendo il canale, per arrivare al Mandracchio di Grado, il cuore della Grado Veneziana. La lunghezza del percorso è di circa 2,2 miglia nautiche (4km). In spiaggia alla partenza ed in porticciolo all’arrivo sarà allestito un villaggio per i concorrenti. Le iscrizioni alla Barcolana Sup Experience Grado sono aperte sul sito di Barcolana.

Le iscrizioni a Barcolana

Le iscrizioni alla Barcolana55 presented by Generali sono aperte sul sito di Barcolana fino al 7 ottobre. Per tutti gli iscritti, una doppia promozione speciale legata all’Official Clothing Partner Murphy&Nye, con uno sconto del 15 per cento sulla collezione Barcolana e una fidelity card con sconto del 30 per cento su tutti gli articoli Murphy&Nye utilizzabile online su www.murphynye.com fino al 31 dicembre 2023; inoltre, tutti gli armatori o i responsabili d'imbarcazione regolarmente iscritti alla cinquantacinquesima Coppa d'autunno partecipano automaticamente all'estrazione di una LEXUS UX250 Hybrid 2WD messa in palio dall’Official Car Partner Lexus.