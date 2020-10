Barcolana per il sociale: quando il mare diventa un'esperienza che abbraccia tutti

Ieri, 6 ottobre 2020, in mare le regate di Barcolana per il sociale. Come da tradizione, ogni anno il martedì di Barcolana è dedicato al sociale, con una serie di eventi che puntano a sottolineare come il mare e la vela siano un'esperienza adatta a tutti.

Nel dettaglio, si sono disputate le regate dello storico “Trofeo Fuorivento” curate dalla Overquind Sailing Team Trieste e l’Unione Sportiva ACLI FVG, in collaborazione con la Società Triestina della Vela e la Polisportiva Fuoric’entro, e la regata “Le Vele di Calicanto” organizzata dall’ASD Calicanto grazie alla collaborazione con Fuori ‘entro.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00 in piazza Verdi, le premiazioni delle regate, il concerto della Calicanto Band e l’associazione tra equipaggi e Onlus in vista della regata notturna di sabato 10 ottobre: come ogni anno, infatti, gli UFO che gareggiano nella Barcolana by Night regatano in nome di una Onlus che hanno il compito di promuovere e portare al traguardo.

Le classifiche

Calicanto

Giglio Rosso White Flint Finalmente 2 Gailua Happygram

Fuorivento