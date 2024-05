Barcolana Solaris Adriatic Cup: dal 10 al 12 ottobre tra Portopiccolo e Trieste

Nel 1974 ad Aquileia, nel cuore produttivo del Friuli Venezia Giulia, nasceva un cantiere che ha segnato l’evoluzione della vela in Italia diventando sinonimo dell’eccellenza produttiva nazionale nel mondo. Cinque anni prima, la seconda domenica di ottobre, prendeva vita una regata di circolo: era il 1969 quando la Società Velica di Barcola e Grignano, con la Regata Coppa d'Autunno Barcolana, dava inizio a una lunga avventura che, arrivata ai giorni nostri, porta nel Golfo di Trieste migliaia di barche e di velisti.

“Solaris ha una grande riconoscenza e un fortissimo legame con il territorio - dichiara il presidente di Solaris Yachts Federico Gambini - il cantiere è cresciuto e le nostre barche sono conosciute e apprezzate dai velisti di tutto il mondo. Da tanti anni organizziamo la Solaris Cup in Sardegna, dove quest’anno aspettiamo oltre 100 barche, ma ci sembrava fondamentale dare vita a un appuntamento anche per i nostri armatori in Adriatico. Con questo secondo atto della Solaris Cup nella sua declinazione adriatica, vogliamo dunque continuare a celebrare il traguardo dei nostri 50 anni, coinvolgendo il territorio e all’interno di quella festa della vela senza pari che è Barcolana”.

“Portare la flotta Solaris in Adriatico per la prima volta - commenta il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz - è motivo di grande orgoglio per Barcolana. Con la sua storia, la tradizione artigiana e le sue barche meravigliose, Solaris è una delle punte di diamante non solo per la nostra regione ma di tutta l’industria nautica italiana e la Barcolana Solaris Adriatic Cup è sicuramente il modo migliore per festeggiare insieme i cinquant’anni del cantiere.”

Gli appuntamenti

Solaris Yachts con le sue barche sarà presente in occasione della settimana di Barcolana con una serie di appuntamenti per gli armatori e regate da giovedì 10 a sabato 12 ottobre: prima due giorni di regate sugli stessi campi di regata della Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo, l’evento dedicato alle imbarcazioni di oltre 16 metri di lunghezza organizzato dalla SVBG e Yacht Club Portopiccolo, e poi, sabato 12, la premiazione e i grandi festeggiamenti per i 50 anni del cantiere nel tipico stile Barcolano. Dopo le regate a loro dedicate, gli scafi della Barcolana Solaris Adriatic Cup si sposteranno sulle Rive di Trieste per partecipare alla Barcolana56 presented by Generali, domenica 13 ottobre.

La nuova iniziativa nasce sulla base delle relazioni createsi grazie a PromoturismoFVG, che nel 2023 aveva scelto un’imbarcazione del cantiere, ormeggiata sulle Rive, per mantenere un punto di branding “Io sono Friuli Venezia Giulia”, promuovere le eccellenze regionali e ospitare diversi incontri. La stessa barca ha partecipato alla regata storica portando nel cuore della manifestazione velica il logo “Io sono Friuli Venezia Giulia”.