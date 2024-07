Barcolana "Ticket to race": l'iniziativa per vivere la regata da protagonisti

TRIESTE - Barcolana si prepara a stupire ancora una volta il suo pubblico con una grande novità dedicata a tutti coloro che hanno sempre voluto partecipare alla regata più grande del mondo: arriva Ticket To Race, ovvero la possibilità di iscriversi alla regata come singolo velista per essere associati ad un equipaggio, indipendentemente dal proprio livello di esperienza.

“Abbiamo deciso di concretizzare il progetto Ticket To Race - afferma Dean Bassi, direttore sportivo della Società Velica di Barcola e Grignano - permettendo a chiunque non possieda una barca di partecipare alla Coppa d’Autunno. Vogliamo rendere questa partecipazione il più semplice possibile. Il fulcro del nostro evento sono le persone, e con questa iniziativa saranno protagonisti anche i velisti senza barca: formeremo equipaggi composti da persone che non si conoscono, ma che sono unite dalla stessa passione per la vela e dal desiderio di partecipare alla regata”.

Come partecipare

Partecipare alla Barcolana56 presented by Generali con Ticket To Race sarà veramente semplice. L'organizzazione fornirà tutto il necessario: la barca, lo skipper e l'ormeggio di fronte a piazza Unità, la piazza affacciata sul mare più grande d’Europa. Ai partecipanti è richiesto solo di portare la propria cerata e la passione per la vela. Nella quota di iscrizione è inclusa anche una sessione di allenamento il sabato pomeriggio per entrare nello spirito della regata; inoltre, chi vorrà provare la vera vita marinara, ci sarà la possibilità di dormire gratuitamente a bordo della barca che utilizzerà nella regata della domenica.

Per iscriversi, è sufficiente visitare il sito barcolana.it e registrarsi come velista alla pagina "Ticket to Race". Una volta completata la registrazione, sarà lo staff della SVBG a occuparsi di tutto il resto, dalla formazione dell’equipaggio alla pianificazione della partecipazione.