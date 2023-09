Barcolana Young, aperte le iscrizioni

Sono aperte, sul sito www.barcolana.it, le iscrizioni alla Barcolana Young di Trieste, la regata dedicata alla Classe Optimist che tradizionalmente apre la settimana della Barcolana.

“Barcolana Young è uno degli appuntamenti imprescindibili di ogni edizione - ha dichiarato il presidente della SVBG Mitja Gialuz - è un momento molto importante poiché incarna lo spirito autentico della Barcolana, caratterizzato da condivisione, passione e divertimento. Osservare i numerosi giovani velisti partecipare con impegno ed entusiasmo a questa iniziativa è motivo di grande gioia; sono loro la futura generazione di velisti, i membri più giovani di quell’unico equipaggio che è la Barcolana e ogni anno danno vita a uno spettacolo di straordinaria bellezza”.

Il programma e le prove

Organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano con il supporto di Fondazione CRTrieste, la Barcolana Young è in programma sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023: tre prove al giorno, per un totale di sei, con segnale di avviso della prima prova previsto per le 12:00 di sabato 30 settembre, preceduto alle 10:30 dal Coach Meeting; si regaterà poi anche domenica 1 ottobre, con ultima partenza possibile alle 16:00. A conclusione del fine settimana si svolgerà la cerimonia di premiazione con l’assegnazione di premi - incluso il Trofeo Challenge perpetuo “Barcolana Young", che andrà alla società che nella classifica finale avrà classificato con il minor punteggio i primi tre atleti nella Divisione A (velisti nati dal 2008 al 2012) e i primi due atleti nella Divisione B (velisti nati nel 2013 e 2014) - e l’estrazione dei numerosi gadget messi in palio dagli sponsor dell’evento, tra cui uno scafo Optimist e 10 vele Olimpic Sails.

Da quest’anno la Barcolana Young farà anche parte dell’Adriatic Golden Series powered by Sailing Point, il nuovo circuito di regate Optimist organizzato da Pirat Sailing Club di Portorose, Club Nautico Triestino Sirena e Società Velica di Barcola e Grignano di Trieste con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra i circoli e promuovere lo scambio di buone pratiche nell'organizzazione degli eventi sportivi. Il circuito si compone di quattro regate: la Sailing Point Easter Regatta a Portorose svoltasi ad aprile, il 10° Meeting dell'Adriatico in programma a Trieste dal 22 al 24 settembre organizzato dal CNT Sirena, la Barcolana Young organizzata dalla SVBG e la Regata di Halloween, che si terrà al JK Pirat dal 20 al 22 novembre e che decreterà il Club vincitore del Circuito.

“La Barcolana Young si conferma un evento importante per tantissimi giovani - ha dichiarato il direttore sportivo giovanile della SVBG Alessandro Bonifacio - un appuntamento nel calendario velico che va oltre la semplice regata e che negli anni è diventato una sorta di rito di passaggio per i velisti della Classe Optimist. In ogni edizione il nostro obiettivo è quello di migliorare sempre di più la qualità dell’evento, sia in mare che a terra, e mettere in risalto il grande lavoro che i circoli velici fanno tutto l’anno per i ragazzi. Per questo motivo abbiamo voluto creare, insieme al Pirat Sailing Club di Portorose e ai nostri vicini del Club Nautico Triestino Sirena, l’Adriatic Golden Series powered by Sailing Point, un circuito che unisce circoli e atleti e che vuole sottolineare il ruolo fondamentale che questi momenti di sano sport ricoprono nel processo di crescita dei nostri atleti”.

Barcolana Young avrà quale base logistica il Molo IV e grande attenzione sarà dedicata alla gestione dell’evento sia in mare che a terra. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.barcolana.it fino alle 23:59 del 27 settembre 2023; sul sito sono consultabili e scaricabili tutti i documenti di regata.