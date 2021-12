La Guida Michelin premia i ristoranti del Fvg che propongono una cucina di qualità a prezzi accessibili

Non solo le rinomate stelle, nella 67esima edizione della famosa Guida Michelin c'è spazio anche per i ristoranti in grado di proporre una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo ad un prezzo accessibile. A questi locali informali dove la buona cucina va di pari passo con un costo non proibitivo, viene dato un riconoscimento molto apprezzato: il Bib Gourmand, che si ispira al famoso omino Michelin, mascotte ufficiale della guida più famosa al mondo.

Se inizialmente a questi ristoranti veniva assegnata una R rossa, oggi questa viene sostituita con il simbolo Bib Gourmand. Questo pittogramma è diventato un affidabile segno per chi è alla ricerca di una cucina di valore senza spendere una follia. Ecco i ristoranti premiati in Friuli Venezia Giulia.

I ristoranti premiati

Lokanda Devetak, Savogna d'Isonzo (cucina regionale, tradizionale);

Al Piave, Mariano del Friuli (cucina regionale);

Trattoria al Parco, Buttrio (cucina del territorio);

Al Monastero, Cividale del Friuli (cucina regionale);

Antica Trattoria da Miculan, Tricesimo (cucina regionale);

La Ferrata, Pordenone (cucina friulana, regionale);

Borgo Poscolle, Cavazzo Carnico (cucina tradizionale);

Ai Cacciatori, Cavasso Nuovo (cucina friulana, tradizionale);

Alla Pace, Sauris di Sopra (cucina regionale, tradizionale).

Per leggere le singole valutazioni della Guida Michelin, scoprire i prezzi medi per ristorante e tanto altro ancora clicca qui.