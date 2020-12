Bibenda 2021: i vini premiati in Friuli Venezia Giulia

Anche quest'anno Bibenda, la guida della Fondazione Italiana Sommelier (Fis) di Franco Maria Ricci, premia la qualità del made in Italy in quattro categorie principali: vino, grappe, olio e ristoranti.

Un giro in automobile per un turismo di lusso nel Paese che è il più grande al mondo del vino, il più importante made in italy del cibo, dei territori, delle diversità dei vitigni e della ristorazione eccellente. Bibenda e Automobile Club Italia uniti insieme saranno artefici di grandi progetti culturali finalizzati alla migliore diffusione possibile del turismo del vino, del cibo e dell’olio.

La Fondazione Italiana Sommelier, attraverso il suo ramo editoriale, ha redatto la storia, il territorio, i vini con la relativa valutazione e l’abbinamento con il cibo di oltre 2.200 Aziende Vinicole italiane, per un totale di circa 27.000 etichette. Ai 700 vini valutati da 91/100 in su sono stati assegnati i 5 Grappoli, la valutazione dell’Eccellenza. Ecco i vini premiati del Friuli Venezia Giulia.