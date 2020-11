La ricetta e alcune varianti dei Biechi, primo piatto tipico friulano

Triangolini, riquadri (maltagliati) o strisce di pasta all’uovo composta in parti uguali da farina di grano tenero e da farina di grano saraceno. I Blecs sono un piatto tipico del Friuli Venezia Giulia. Nelle provincie di Gorizia e Trieste sono chiamati 'Biechi' e spesso sono realizzati soltanto con la farina di grano tenero.

Come leggiamo su Friuli Tipico, i Blecs classici sono costituiti da pasta lessata e saltata in padella con farina di mais, precedentemente soffritta nel burro e con uno spolvero di formaggio montasio, ma possono essere conditi anche con altri sughi a cominciare da burro e salvia o come nella parte bassa della provincia di Gorizia dove sono tipici i Blecs al sugo di anatra. Tipici sul Carso Goriziano e Duinese i Biechi alla ricotta e i Biechi alla salsiccia con finocchietto selvatico. Hanno un gusto molto particolare, invece, i Biechi al Terrano, presenti nel Carso centrale e conditi con una salsa preparata con l'omonimo vino rosso tipico locale. Ecco a voi la ricetta.

Ingredienti

150 gr farina 0;

150 gr farina di grano saraceno;

3 uova;

50 gr burro morbido;

2 pizzichi di sale.

Procedimento

Mescolate le due farine e fate una fontana su una spianatoia di legno. Nel centro mettete le uova sbattute e mescolatele al burro ammorbidito e al sale. Impastate il tutto ottenendo un composto liscio e omogeneo. Con esso fate una palla e lasciate riposare per 30 minuti in un sacchetto di plastica per alimenti. Trascorso il tempo di riposo tirate l’impasto al mattarello o con l'apposita macchinetta per ottenere una sfoglia sottile. Tagliate la sfoglia a strisce e poi a triangoli di 5 cm per lato.