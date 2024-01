Al finissage della Biennale Internazionale Donna la prima edizione del Premio Barbara Fornasir

La Biennale Internazionale Donna si chiude oggi, venerdì 5 gennaio 2024, con un finissage durante il quale sarà conferito il Premio in memoria dell’architetto Barbara Fornasir - tra le storiche ideatrici della Biennale - all’artista più apprezzata dal pubblico visitante la mostra durante il periodo di apertura. Un premio, supportato da Enaip Fvg e conferito in presenza dell’architetto Giovanni Cagnato, figlio di Barbara Fornasir, che vuole mettere in risalto l'arte, gli artisti e il loro straordinario contributo alla cultura partendo proprio dall'esposizione che ha offerto uno sguardo unico sulla ricchezza e la diversità dell'arte contemporanea, rendendo la BID23ART un punto di riferimento nell'ambito artistico internazionale. Esposizione che sarà poi visitata con un tour guidato.

L'evento

L'evento si terrà alla Sala Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste, dalle ore 17.00, e sarà l’occasione per ricordare tutti gli artisti, gli sponsor, i collaboratori e il pubblico che hanno reso possibile BID23ART, un’esposizione promossa con la coorganizzazione del Comune di Trieste che ha catturato l’attenzione di tanti visitatori. Un riconoscimento particolare sarà conferito anche a Eunice Tsang, curatrice di questa edizione, la quale con la sua visione ha donato una prospettiva innovativa a BID23ART.

Durante la cerimonia di chiusura sarà infine possibile partecipare a una lotteria dei buoni propositi e in questo contesto il teatro La Contrada offrirà ai vincitori un abbonamento nominale Card Feste.

Per partecipare al finissage, è richiesta la conferma della presenza. Per ulteriori informazioni e conferme, si prega di contattare: bid.trieste@gmail.com.