Big John nel Guinness World Records: è il più grande triceratopo al mondo

Sette metri e mezzo di lunghezza ed un cranio di oltre due metri e mezzo: Big John è proprio il più grande triceratopo mai documentato al mondo. Acquistato dalla Zoic all’inizio del 2021, l’esemplare è arrivato quest'estate nei laboratori triestini ancora avvolto nelle celebri camice di gesso. Dopo essere stato analizzato, in via Flavia è iniziato l’assemblaggio delle ossa, il dinosauro è poi stato accuratamente ricostruito dai paleontologi triestini capitanati da Flavio Bacchia. La ditta si è ispirata al famoso toro di Wall Street. L’esemplare è entrato di diritto nella famiglia della Zoic, vera e propria eccellenza a livello internazionale nella preparazione di resti fossili di esemplari preistorici, anche di enormi proporzioni.

Il primato mondiale di Big John

Ed è proprio qualche giorno fa che negli Stati Uniti si è festeggiato il National Fossil Day: un giorno speciale per Big John che per l'occasione è entrato ufficialmente a far parte del Guinness World Records come il più grande scheletro di triceratopo ad oggi conosciuto. Attualmente Big John, dopo una lunga permanenza a Trieste, è esposto a Parigi prima di essere battuto all’incanto il prossimo 21 ottobre all’asta Naturalia organizzata da Alexandre Giquello con la collaborazione di Iacopo Briano, esperto in paleontologia e storia naturale. La stima per questo raro fossile è tra 1,2 e 1,5 milioni di euro.