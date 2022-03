Come preparare dei deliziosi biscotti al caffè: la ricetta

Il rito di gustarsi un buon caffè, si sa, può rappresentare un’occasione di convivialità, così come, al contrario, un momento per prendersi una pausa in solitaria, godendosi qualche minuto di relax. Qualsiasi sia l’opzione, si tratta di un piccolo lusso in un quotidiano dove la vera ricchezza sta diventando sempre più il poter disporre di tempo per sé. Perché quindi non prolungare questo momento di beatitudine con dei biscotti al caffè? Ecco la ricetta.

Ingredienti

300 g di farina 00;

150 g di burro;

100 g di zucchero di canna;

2 tuorli d'uovo;

5 g di cacao amaro;

una tazzina di caffè;

4 g di lievito per dolci.

Preparazione

In una boule, sbattere il burro ammorbidito insieme allo zucchero di canna (potete aiutarvi utilizzando delle fruste elettriche). Una volta aggiunto un composto omogeneo, aggiungere i tuorli d'uovo, uno alla volta. Aggiungere il cacao amaro e il caffè. Mescolare bene il tutto.

Aggiungere un po’ alla volta all’impasto la farina in precedenza setacciata accuratamente, evitando la formazione di grumi. Per questo procedimento è consigliabile usare una spatola, amalgamando bene con movimenti circolari dall'alto al basso. Appena il composto avrà raggiunto una consistenza piuttosto solida, trasferire l'impasto su una spianatoia e impastare fino ad avere un impasto liscio. Avvolgere con della pellicola e far riposare per circa 30 minuti. Nel frattempo, stendere della carta su una placca per il forno.

Trascorso il tempo necessario, si procede con la realizzazione dei biscotti, dando a questi la forma che più ci aggrada. Infine, cuocere in forno preriscaldato a 180° per 10-15 minuti.

Buon appetito!