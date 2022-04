Niente farina, burro e zucchero: la ricetta dei biscotti di avena e cioccolato fondente

Una golosa colazione ma anche una perfetta merenda per chi è a dieta e non vuole rinunciare ad un delizioso snack pur rimanendo in forma. Oggi vi proponiamo la ricetta dei biscotti con fiocchi di avena, banane e gocce di cioccolato fondente preparati senza farina, senza zucchero, senza burro e senza olio. A dare dolcezza a questi buonissimi biscotti sarà proprio la banana. Sono un trend in questo periodo e prepararli è veramente facile e veloce. Ecco il procedimento.

Ingredienti

2 banane mature;

100 gr circa di fiocchi di avena;

60 gr cioccolato fondente;

cannella in polvere q.b.

Procedimento

Schiacciate le banane con una forchetta o frullatela in un mixer in modo da ottenere una crema. Aggiungete al composto ottenuto i fiocchi d’avena e il cioccolato fondente. Aggiungete un pizzico di cannella in polvere e mescolate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Prendete l'impasto poco per volta e formate delle palline, schiacciate un po'. Mettete le palline in una teglia ricoperta di carta forno. Infornate i biscotti in forno già caldo a 180°C per circa 20 minuti.