Biscotti di mais con uvetta e pinoli: la ricetta

Un dolce peccato di gola sano e genuino, perfetto per la prima colazione o per una buonissima merenda: oggi vi proponiamo la ricetta dei biscotti di mais con uvetta e pinoli dal blog di cucina ricettemania.it. Prepararli non è complicato e bastano soltanto 50 minuti.

Ingredienti per quattro persone

Farina gialla 150 gr;

farina 00 150 gr;

burro 100 gr;

zucchero 100 gr;

uvetta sultanina 50 gr;

pinoli 50 gr;

lievito mezza bustina;

vanillina mezza bustina;

uova 2;

limone 1;

zucchero a velo q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Iniziate mescolando le farine con il lievito, la vanillina e un pizzico di sale, aggiungete i tuorli delle uova, lo zucchero, una grattugiata di scorza di limone e il burro morbido. Ammollate l'uvetta in acqua e poi strizzatela, unitela al composto. Ottenuto un impasto uniforme fatelo riposare per mezz'ora in frigo avvolto nella pellicola.

Stendete l'impasto sottile, ritagliate dei bastoncini 7x2cm, distribuiteli su una teglia rivestita di carta forno, spolverizzate con lo zucchero a velo e cuocete per 15-20 minuti circa a 180°.