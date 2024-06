BiTS Bike Day: a Trieste un weekend dedicato al bike sharing con tante attività e premi in palio

TRIESTE - Sabato 15 giugno, avrà luogo la prima edizione del BiTS Bike Day, una giornata interamente dedicata al servizio di bike sharing del Comune di Trieste. L'evento anticipa le attività previste a settembre per la Settimana Europea della Mobilità 2024 e mira a sensibilizzare cittadini e turisti sulla mobilità ciclistica, l’intermodalità e l’utilizzo del trasporto pubblico locale.

BiTS, cos'è

Gestito da Trieste Trasporti, BiTS offre oltre cento biciclette distribuite in 23 ciclostazioni presenti in città, accessibili 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Per usufruire del servizio, è sufficiente scaricare l’app Weelo (disponibile per Android e iOS), registrarsi e scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze.