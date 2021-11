Con lo shopping online il Black Friday si trasforma in Black November

Novembre è arrivato. Sono in moltissimi ad aspettare con ansia questo mese dell'anno, il motivo? I super sconti del Black Friday. Anche quest'anno il tanto amato Venerdì Nero è atteso per giorno 26. E voi avete già in mente cosa acquistare approfittando delle imperdibili offerte? Avete già fatto qualche ricerca?

Il gruppo editoriale Citynews, grazie al suo posizionamento mainstream e al Magazine Black Friday firmato Today.it, ha avviato da anni un osservatorio sul Venerdì Nero e, con riferimento all’edizione 2020, ha rilevato come - oltre al consueto trend del Black Friday in costante crescita - la vera conferma sembra essere il fatto che l’interesse e le ricerche online degli utenti su offerte e promozioni da non perdere inizino ad intensificarsi fin dai primi giorni del mese. Proprio per questo può essere anacronistico osservare il solo Black Friday mentre sarebbe più coerente parlare a tutti gli effetti di "Black November".

Ricerche o acquisti? Tutto online

A confermarlo anche il report annuale di Idealo sull'e-commerce italiano, secondo cui l’intero mese di novembre 2020 avrebbe fatto registrare un’impennata di interesse (intenzioni di acquisto) del +65% rispetto allo stesso mese del 2019. Inoltre, dall’indagine è emerso un altro trend importante da osservare, ossia che l’88% degli intervistati italiani utilizzi il digitale per informarsi prima di acquistare, sia online che nello store fisico.

Molti retailer si trovano quindi nella necessità di comunicare a due target differenti, i webroomers da una parte (coloro che si informano online per poi finalizzare l’acquisto in negozio) e gli online shoppers dall’altra (gli utenti che iniziano e concludono online il loro percorso di acquisto), entrambi accomunati dal forte consumo di infocommerce online. Si evince dunque che quello dell'online è un potente strumento che le aziende dovrebbero tenere in considerazione per migliorare e incrementare le proprie vendite. Per leggere la notizia completa vai alla fonte.