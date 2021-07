BlaWalk: la nuova app made in Fvg per chi ama le attività a contatto con la natura

BlaWalk è una nuova app nata in Friuli Venezia Giulia dall'idea di un gruppo di amici con l'obiettivo di mettere in contatto chi ama le attività all'aperto e ha voglia di condividere con altri escursioni e passeggiate, momenti di sport e di svago

Ti piacerebbe fare delle escursioni e delle camminate in compagnia o trovare persone che come te amano solcare sentieri e percorsi in mountain bike? BlaWalk è allora la novità che fa al caso tuo: una nuova app per smartphone nata in Friuli Venezia Giulia dall'idea di un gruppo di amici con l'obiettivo di mettere in contatto chi ama le attività all'aperto e ha voglia di condividere con altri escursioni e passeggiate, momenti di sport e di svago.

Realizzata anche grazie ai fondi europei PorFesr erogati dalla Regione, BlaWalk conta già oltre 8.500 iscritti ed è facilissima da usare. Basta scaricarla, accedere con il proprio cellulare e poi iniziare a navigare tra le moltissime opzioni proposte: trekking, camminata, arrampicata, kayak, gite in bicicletta, passeggiate a cavallo e per l'inverno sci e giri in ciaspole.

Sempre attraverso l’applicazione è possibile proporre un'escursione o una passeggiata, scegliendo orario e luogo e attendendo l'adesione di altri iscritti interessati. Ogni gruppo creato possiede una chat interna dove tutti vedono i messaggi che vengono scritti in tempo reale.

BlaWalk è stato riconosciuto tra i progetti turistici più innovativi perché oltre a promuovere esperienze turistiche outdoor sul territorio regionale punta sulla socializzazione degli utenti, è stato infatti inserito nel programma CCI4Tourism di Friuli Innovazione: l’obiettivo è diffondere queste buone pratiche in tutta la macroregione Adriatico-Ionica.

Come funziona

Dopo esserti iscritto puoi decidere se unirti a un'uscita che un altro utente avrà creato, scegliendo l'orario e il luogo che preferisci. Per creare un evento, invece, basta indicare l’orario e il luogo di ritrovo, qualche caratteristica dell’uscita (durata, ritmo di camminata o corsa, eventuale dislivello). L'app sarà gratuita per tutto il 2021, dal 2022 sarà invece a pagamento.

Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale.