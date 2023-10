Dove mangiare o acquistare prodotti tipici del Carso: nasce il sito web dedicato

È stato presentato ieri Al Ciketo a Trieste dal Presidente del Gruppo Ermada Flavio Vidonis, Massimo Romita, il progetto “Duino Aurisina sulla Via dei Sapori”. Si tratta di un importante progetto di valorizzazione dei prodotti locali del territorio del Comune di Duino Aurisina - Devin Nabre?ina, promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis con il sostegno del Comune di Duino Aurisina - Ob?ina Devin Nabre?ina e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha visto la collaborazione con numerose realtà come il Lions Club Duino Aurisina e il Gruppo Culturale e Sportivo Ajser 2000 a livello operativo. Diversi sono stati gli appuntamenti che si sono intrecciati anche con il Festival di Duino&Book e il Progetto “Vini Appuntamento con la Storia”, attraverso la partecipazione a numerosi eventi, in particolare in Friuli Venezia Giulia e nel Lazio.

Il progetto

Se “Teranum”, “Mare&Vitovska” e “Malvasia in porto” hanno visto la presenza dei rappresentanti del Gruppo Ermada per la promozione del progetto, importanti sono state le conferenze di presentazione tenutesi nel Lazio (in particolare a Terracina), dove sono stati presentati i vini del Carso, Vitovska e Terrano, Malvasia e Chardonnay e i formaggi di Pernarcich e di Zidarich oltre ai salumi di Bajta così come i prodotti di altre aziende del territorio.

La promozione del progetto è stata sviluppata anche attraverso le Città del Vino, partner del progetto Duino&Book a livello nazionale, con un’iniziativa svoltasi congiuntamente a “Calici di stelle” nel mese di agosto a Sequals.

A settembre, si è tenuto uno spettacolare evento di sapori - promosso per la raccolta di fondi destinati all’Emilia Romagna direttamente alle Aziende ottenendo un contributo di 2000 euro - presso l’Agriturismo Usaj di Aurisina, dove, in un crescendo di vini e di prodotti enogastronomici, si è potuto assaporare cosa il territorio a 360 è in grado di offrire: dal formaggio di Prepotto ai pomodori bio, dal lardo di Medeazza al pane di Aurisina, dalla caciotta di Visogliano al miele di San Giovanni, dai sardoni del golfo di Trieste all’olio d’oliva di Aurisina.

I prodotti enogastronomici del Carso suggeriti sul web

L’ultima fase del progetto è costituita dal volantino e dalla pubblicazione in rete del blog dedicato. In un momento nel quale si cerca di esser più green possibili, anche il Gruppo Ermada ha inteso presentare in forma innovativa un segnalibro (risparmia carta) collegato ai principali siti dedicati all’enogastronomia del territorio comunale di Duino Aurisina e del Carso.

Attraverso dei qrcode è possibile collegarsi a nove diverse macro aree su vari canali, dove il gastronauta può trovare tutte le informazioni su dove mangiare e dove poter acquistare i prodotti sul territorio o direttamente attraverso i canali commerciali.

Il sito principale offre ulteriori caselline di approfondimento come Ristoranti&Pizzerie, Agriturismi, Osmize, Bar&Pub, Aziende Vinicole, Miele&Formaggio, Pesce (FishVeryGood) e anche Città del Vino e Città dell’Olio, i Sapori del Carso dell’Ures, il collegamento a Slow Food Trieste, a Trieste Green e a Carso Kras Wine Club, così come a Osmize.com. Caselline che forniscono notizie preziose e utili per informarsi e conoscere, numeri di telefono, indirizzi e-mail e siti dei ristoranti e dei produttori di vino, cellulari di servizio delle pizzerie e i luoghi del miele, ma non potevano non comparire tutte le informazioni sulle Osmize. Un sito in continua evoluzione e aggiornamento, in particolare nella parte destinata agli eventi enogastronomici, passati e futuri.

Indispensabile la collaborazione con tutte le aziende e titolari di pubblici esercizi, delle attività commerciali così come con le varie entità inserite all’interno del sito.