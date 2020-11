Arriva con il decreto Ristori il bonus omnicomprensivo Inps: chi può richiederlo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 con le misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunemente detto “decreto Ristori”.

Il decreto Ristori ha sancito la possibilità di erogare fino al prossimo 13 novembre 2020 nei confronti di determinate categorie di lavoratori il "bonus omnicomprensivo" Inps del valore totale di 1.800 euro (600 euro al mese per i mesi di marzo, aprile, maggio). La tabella degli importi varia poi a seconda dell'attività svolta, ed è consultabile al seguente link.

L'importo non concorrerà alla formazione del reddito e dovrà essere richiesto tramite la presentazione di una apposita domanda tramite il portale dell'Inps. Per il periodo di fruizione dell’indennità non spettano però la contribuzione figurativa e l’Assegno per il Nucleo Familiare. Inoltre, le indennità non sono cumulabili con il Reddito di Cittadinanza.

A quali categorie di lavoratori spetta il bonus

Ecco l'elenco completo delle categorie di lavoratori che possono ancora presentare la domanda:

pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative;

lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi delle “zone rosse”.

I lavoratori in possesso dei requisiti sopra indicati possono presentare la domanda in via telematica all'Inps utilizzando i canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati.