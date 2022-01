Bonus revisione auto: cos'è e come fare domanda

Siamo tutti a conoscenza dell'aumento del costo delle revisione auto, ma per agevolare gli utenti è stato attivato un bonus di 9,95 euro per tutti coloro che effettuano la revisione (obbligatoria ogni 2 anni) presso un centro autorizzato. Come si legge su Udine Today, l'incentivo durerà 3 anni ed è consentito fare richiesta una sola volta e per un solo veicolo a motore. Scopriamo come funziona il bonus.

Bonus revisione: requisiti e come fare domanda

Dal 1° novembre 2021 per effettuare la revisione auto il costo è passato da 45 a 54,95 euro, così è stato introdotto il bonus che verrà assegnato secondo l'ordine temporale delle richieste fino ad esaurimento delle risorse che sono state stanziate, ben 4 milioni di euro per ciascun anno. Per presentare la domanda i cittadini interessati devono accedere alla piattaforma raggiungibile all'indirizzo www.bonusveicolisicuri.it.

Possono fare domanda i proprietari di auto a motore che dal 1° novembre 2021 e per i successivi 3 anni sottopongono il proprio veicolo ad una revisione presso un centro autorizzato. Per inoltrare la richiesta è necessario possedere lo Spid, la CIE (carta d'identità elettronica) o la CNS (Carta nazionale dei servizi) e accedere alla piattaforma.

Nella domanda dovranno essere inseriti alcuni dati specifici come la targa dell'auto da revisionare, che deve essere intestata a chi chiede il bonus, la data della revisione, l'Iban su cui effettuare il rimborso, il cognome e nome dell'intestatario del conto corrente e l'indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni.

La Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) prima di effettuare il bonifico farà delle verifiche riguarda l'effettiva sussistenza del diritto al rimborso in capo al soggetto. I centri autorizzati ad effettuare la revisione non avranno alcun ruolo attivo, ma tutto dovrà essere compilato dall'intestatario del veicolo, che potrà effettuare la richiesta solamente dopo aver eseguito la revisione.