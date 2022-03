Il Borgo dei Borghi 2022, tra poco la finalissima: Clauiano rappresenta il Fvg

Ci siamo quasi: tra non molto avrà luogo la finalissima di del programma "Il Borgo dei Borghi" edizione 2022. La finale andrà in onda su Rai 3 e insieme alle tante bellezze italiane, a rappresentare il Friuli Venezia Giulia sarà Clauiano, il caratteristico e antico borgo medievale in provincia di Udine dove a parlare sono ancora le pietre e i sassi, il decoro e l’ambizione dei portali, gli ambienti della vita contadina.

Come verrà eletto il borgo

Il "Borgo dei Borghi 2022" sarà il borgo che, all’esito delle votazioni, avrà raccolto il maggior numero di voti in percentuale, nella somma tra quelli espressi via rete e quelli di una “Giuria di Esperti”.

Come votare

Tutti possiamo partecipare e votare sostenendo il nostro territorio e quindi il borgo di Clauiano dalle ore 18:40 di domenica 13 marzo, fino alle ore 23:59 del 3 aprile sul sito www.rai.it/borgodeiborghi/.

È possibile votare una sola volta al giorno esprimendo una sola preferenza sulle 20 opzioni di voto disponibili. La classifica finale sarà svelata durante una prima serata speciale in onda domenica 17 aprile. Chi è già in possesso delle credenziali Raiplay può effettuare direttamente il login al sito e, dopo l'autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati dovranno creare un'utenza Raiplay indicando username, password ed indirizzo email.

Per scoprire la storia e non solo del borgo leggi anche: Cosa fare e vedere a Clauiano, il borgo fatto di sasso