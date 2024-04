Cultura: l'incendio del Narodni dom di Trieste e l'Europa adriatica nel XX secolo, l'evento dedicato

TRIESTE - Giovedì 11 aprile ore 18.00 avrà luogo presso la libreria Ubik, in piazza della Borsa 15, l'incontro con gli storici Borut Klabjan e Gorazd Bajc, autori del libro Battesimo di fuoco, L'incendio del Narodni dom di Trieste e l'Europa adriatica nel XX secolo. Storia e memoria, edito a Bologna dal Mulino nel 2023. Condurrà l'evento Diego D'Amelio, giornalista de Il Piccolo.

«Consiglio a tutti gli europei di leggere il libro. In esso c’è l’inizio della loro storia contemporanea, tutta la complessità della nascita delle dittature in Europa». Sono le parole di Boris Pahor, scrittore di fama mondiale e ultimo testimone dell’incendio che nell’estate del 1920 distrusse l’edificio simbolo dell’emancipazione politico-economica della comunità slovena di Trieste.

L'incontro conclude il ciclo "Leggi un libro, conosci un autore sloveno", a sua volta inserito nella rassegna "Trieste - Incroci letterari. Viaggio nell'anima multiculturale della città", promossa dalla Libreria Ubik Trieste.

Leggi un libro conosci un autore sloveno

Il progetto promuove la lettura di libri di autori sloveni nelle traduzioni in italiano, in città e nelle scuole secondarie cittadine. Si tratta della ripresa di una serie di eventi realizzati già a maggio dell’ anno scorso in occasione de Il Maggio dei Libri 2022.

L'iniziativa è ideata da Marco Menato, già direttore della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia e, nell'ambito delle iniziative culturali del CIF di Trieste, Elena Cerkvenič Grill, operatrice culturale, laureata in lingue presso l'Università degli Studi di Trieste e specializzata nell'insegnamento nelle scuole secondarie. Con l'iniziativa ci si propone di coinvolgere il pubblico nell'acquisto di libri di autori sloveni nelle traduzioni in italiano che verranno poi donati alle biblioteche di vari istituti scolastici. Si vuole così far conoscere agli studenti delle scuole secondarie della città la letteratura slovena classica e attuale. I libri potranno essere acquistati presso la libreria Ubik di Trieste in Galleria Tergesteo.