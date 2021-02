Braciole di maiale al finocchio: la ricetta triestina

“Le brisiole col fenocio, chi no le vol xe un bel batocio”, recita un antico proverbio triestino. Le braciole di maiale al finocchio sono un ricco secondo piatto della tradizione, amate da grandi e piccini. Ecco la ricetta direttamente da informatrieste.eu.

Ingredienti

4 braciole di maiale;

2 spicchi d’aglio;

1 cucchiaio di conserva;

1 finocchio;

sale;

pepe;

olio.

Preparazione

Per prima cosa, cucinate il finocchio in una pentola d’acqua bollente per quattro/cinque minuti e poi scolatelo. Mettete sul fuoco le braciole in una padella con olio e aglio in modo che prendano colore in entrambi i lati. Ricordatevi di togliere l’aglio quando diventa scuro. Aggiungete la conserva e il finocchio tagliato finemente. Salate, pepate e cucinate a fuoco non troppo alto per venti minuti.