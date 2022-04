La ricetta della brovada con patate

Un prodotto tutelato da marchio DOP: la “bruade”, nel dialetto friulano, è la rapa bianca dal colletto viola. La "brovade" o la "bruade" viene preparata attraverso un lavoro di fermentazione molto antico. Dopo essere state raccolte, le rape vengono private delle foglie esterne e messe in dei tini. Qui, si ricoprono con la vinaccia di uva nera, del sale e acqua mista a vino o aceto. Si lasciano poi fermentare dai 40 ai 60 giorni, fino a che non assumono il loro colore rosato. Dopo questo procedimento, vengono lavate, grattugiate e confezionate in buste per essere vendute. La ricetta, molto antica, è nata dall'esigenza di conservare le rape durante l'inverno.

Brovada e muset è per eccellenza una delle ricette tipiche della nostra regione, oggi però vi proponiamo un'altra variante molto semplice da preparare dal sito ricettemania.it, la brovada e patate.

Ingredienti

Brovada 400 gr;

patate 400 gr;

alloro 2 foglie;

aglio 2 spicchi;

brodo 1 l;

olio Extravergine D'oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Procedimento

Fate rosolare in una padella l'aglio schiacciato con un filo di olio, poi aggiungete la brovada e metà del brodo già caldo, un pizzico di sale e le foglie di alloro. Fate cuocere per 2 ore. Dopo la prima ora e mezza di cottura unite le patate a cubetti. Condire con olio, pepe e sale e servire.