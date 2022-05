Catturata l'immagine del buco nero al centro della Via Lattea, un’impresa scientifica senza precedenti

Dopo lunghe settimane di attesa, l’Event Horizon Telescope ha rivelato la prima immagine di Sagittarius A, il buco nero situato al centro della Via Lattea. Se ne parlava già da tempo, ma nessuno aveva ancora potuto osservare questa imponente presenza. Un’impresa scientifica senza precedenti, che ha richiesto cinque anni di lavoro, un team di 300 scienziati, e otto radio-telescopi sparsi sull’intera superficie della Terra.

Adesso, finalmente, l'immagine è stata catturata e quello che mostra non è in realtà il buco nero in sé, per sua natura invisibile. Un buco nero infatti assorbe completamente ogni cosa, luce compresa, che si trovi a passare nelle sue vicinanze. Quello che è possibile osservare, come leggiamo su Today.it, è la luce prodotta dal gas che brilla attorno a Sagittarius A, il cosiddetto disco di accrescimento formato da plasma che orbita al limite dell’orizzonte degli eventi, il margine oltre il quale la gravità di un buco nero diventa così potente da risucchiare ogni cosa al suo interno.

Sagittarius A si trova a circa 27 mila anni-luce dalla Terra. Per realizzarne l’immagine, l’Event Horizon Telescope ha dovuto mettere insieme otto osservatori radio-astronomici in tutto il mondo, creando un unico telescopio virtuale grande come la Terra. Un’impresa scientifica che ha richiesto 25 anni per essere portata a termine. Per diverse notti, nell’aprile del 2017, ogni telescopio ha ripreso la stessa porzione del cielo. Le immagini sono quindi state sincronizzate utilizzando degli orologi atomici, e inviate ai centri di calcolo, dove dei potentissimi supercomputer le hanno unite, producendo l’immagine che possiamo ammirare oggi.

