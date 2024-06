Il caffè Bazzara Colombia Supremo ottiene il marchio IGP e Café de Colombia

Oggi i consumatori sono diventati sempre più consapevoli ed esigenti, richiedendo autenticità nei prodotti e trasparenza sulle modalità di coltivazione e produzione. A questi temi la torrefazione triestina Bazzara, in qualità di Società Benefit, è sempre più attenta. A dimostrazione di ciò, il caffè Bazzara Colombia Supremo Pure Origin ha recentemente ottenuto l’ambita Certificazione IGP Colombia (Indicazione Geografica Protetta) che garantisce ai consumatori un’esperienza di gusto autentica al 100 per cento. Questo caffè monorigine, coltivato sulle pendici delle Ande, è considerato uno dei migliori caffè colombiani. Con un grado medio di tostatura, ogni tazza incarna lo spirito della Colombia con il suo gusto equilibrato e fruttato. Franco Bazzara, Presidente della torrefazione, afferma con orgoglio: “Siamo felici di portare questa eccellenza nella vostra tazzina”.

Caffè Bazzara: Certificazione IGP Colombia

La National Federation of Colombian Coffee Growers, la Federazione nazionale dei coltivatori di caffè della Colombia, in qualità di amministratore della certificazione Colombian Coffee IGP, ha rilasciato la licenza d’uso del marchio IGP dopo un attento processo di valutazione portato avanti da Cafecert, l’ente certificatore colombiano, confermando così che il caffè Bazzara Colombia Supremo è prodotto in conformità con rigorosi standard di qualità e provenienza. Le indicazioni geografiche rappresentano infatti una garanzia di origine per i coltivatori e i distributori di caffè colombiani in modo da attestarne l’eccellenza. Ciò rappresenta il meccanismo ideale per preservare le caratteristiche e la reputazione dei prodotti di un luogo geografico specifico che, come per la completa tracciabilità di ogni singolo prodotto, agli occhi del consumatore finale rappresentano un sinonimo di qualità e garanzia.

L’iter di valutazione delineato da Cafecert per l’ottenimento del certificato di conformità del caffè comprende la presentazione della domanda da parte dell’azienda, l’invio dei campioni di caffè che vengono analizzati in un laboratorio certificato, la conseguente analisi e redazione di un report che culmina nel rilascio del certificato di origine. Con questo documento la Federazione nazionale dei coltivatori di caffè della Colombia, attraverso il suo Ufficio per la proprietà intellettuale, autorizza Bazzara ad utilizzare il marchio IGP e consente l’apposizione del sigillo sul packaging a soddisfare le linee guida delineate dalla Commissione Europea.

Il marchio Café de Colombia

Un altro importante riconoscimento è il marchio Café de Colombia, una denominazione d’origine riconosciuta a livello internazionale. Similarmente a quello precedente, anche questo marchio attesta che il caffè proviene direttamente dalle fertili terre colombiane, dove la coltivazione del nero elisir ha una tradizione secolare. Registrato dalla National Federation of Colombian Coffee Growers, la Federazione Colombiana dei Coltivatori di Caffè, il marchio rappresenta i valori e gli interessi dei coltivatori di caffè colombiani come: duro lavoro, impegno, ricerca dell'eccellenza e la promessa di fornire al mercato un prodotto di qualità superiore. Il logo, largamente riconosciuto a livello mondiale, ritrae il personaggio Juan Valdez creato per rappresentare fedelmente la filosofia e l’impegno di oltre 540.000 famiglie produttrici di caffè in Colombia. Questo personaggio incarna i valori di duro lavoro, qualità, trasparenza, orgoglio e impegno per la propria famiglia (Fonte: Café de Colombia).

Queste certificazioni, che vanno ad affiancare le ulteriori sei certificazioni relative al caffè Bazzara come, ad esempio, quella Fairtrade e Rainforest, dimostrano come il marchio Bazzara investa sulla qualità certificata per la produzione e commercializzazione dei suoi prodotti creando conseguentemente un legame di fiducia con i consumatori.

“Le due certificazioni ottenute sono il frutto di processi lunghi e complessi, con controlli serrati sia sul prodotto che sull’azienda produttrice. Per noi è un grande onore poter vantare questi prestigiosi marchi che sono simbolo di impegno e dedizione da parte dell’azienda da sempre attenta alla qualità del prodotto” conclude Mauro Bazzara, CEO della torrefazione.