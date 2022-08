Il legame tra i triestini e il caffè "particolare"

Le origini del caffè risalgono circa al 900 d.c., quando nei primi scritti ritrovati sull’argomento, si riporta l’uso di questa sostanza come medicina. Il caffè e la sua storia sono fortemente legati all’Italia. Già a partire dal 17° secolo (1617 circa per essere maggiormente precisi) i primi sacchi di caffè arrivarono a Venezia e a Napoli attraverso le rotte marittime. Il caffè non era solamente utilizzato come bevanda ma anche come rimedio medico.

Se prima il vero sbocco commerciale per il caffè era Venezia, oggi è la città di Trieste ad avere il primato, sopratutto per il grande numero di torrefazioni artigianali presenti. La città di Trieste - e quindi i triestini - hanno da secoli un legame strettissimo con il caffè: un rapporto dettato dalla storia, dove la dominazione asburgica e le varie influenze mitteleuropee hanno dato un contributo importante sotto molti punti di vista. Famoso in tutto il mondo, il caffè triestino è una bontà da scoprire e gustare in tutte le sue varie forme: un bellissimo gioco di storytelling che inizia già dal modo di ordinare questa squisita prelibatezza. Chiedere al bar un semplice espresso è certo possibile, ma imparare a conoscere la cultura di un luogo attraverso questo semplice gesto quotidiano è un’esperienza unica.

Sia per l'importanza che questo prezioso chicco ha avuto nella crescita economica della città in termini di lavoro e ricchezza, sia per i tanti e amati caffè letterari di Trieste, storici luoghi d'incontro di poeti e famosi intellettuali ispirati da questa magica bevanda, e sia per l'importanza che da sempre i triestini danno a questo magico momento di pausa, la cultura del caffè in città ha una particolarità tutta sua e lo dimostra il lessico, appositamente coniato per designare le sue varie declinazioni. E non solo il lessico, si dice che i triestini siano i più fedeli bevitori di caffè.

Trieste, la città del caffè

A Trieste si beve tanto caffè e soprattutto caffè di qualità. Per i triestini bere il caffè significa vivere. Diverse comunità, a partire dalla slovena, dalla greca, alla ebraica e a quella serba, e altre ancora, hanno portato un incredibile e funzionale contributo alla crescita di questa città, ma anche le loro usanze caffeicole. Ma Trieste è anche la città dove è possibile, oltre che a ricevere, grazie all’importanza strategica del suo Porto, caffè crudi di provenienza globale, camminare attraverso i suoi vicoli, strade, piazze, percependo il meraviglioso profumo di caffè, portato da quell’unico, fortissimo e inebriante vento chiamato Bora, grazie alle tante torrefazioni presenti e le rinomate Accademie che insegnano a regola d'arte la teoria, la pratica e la filosofia dei caffè.

Trieste ha un legame particolare con questo prodotto, ecco perché lo ama: non si beve semplicemente ma si degusta. Un legame che si è rafforzato ed è andato avanti negli anni grazie alla nostra storia, ma anche alla passione di grandi triestini noti in tutto il mondo, agli eventi - come la fiera internazionale del caffè TriestEspresso Expo, manifestazione molto importante, considerata per eccellenza uno dei gioielli della città e che quest'anno ad ottobre celebrerà la sua decima edizione con la partecipazione, come avviene tutti gli anni, di gente proveniente da tutto il mondo - e non dimentichiamo infine l’intero comparto all’interno dell’Associazione Caffè Trieste.

Come ordinare il caffè in città

Dunque, se sei a Trieste e vuoi ordinare un caffè la lista è così lunga che necessita qualche appunto: per un caffè espresso in tazzina, dovrai ordinare un nero; per un caffè espresso in bicchiere, dovrei ordinare un nero in B; per un caffè espresso decaffeinato in tazzina, devi ordinare un deca; per un caffè espresso decaffeinato in bicchiere, devi ordinare un deca in B; per un caffè espresso macchiato in tazzina, devi ordinare un capo; per un caffè espresso macchiato in bicchiere dovrai ordinare un capo B; per un caffè espresso decaffeinato macchiato in tazzina devi ordinare un capo deca; per un caffè espresso decaffeinato macchiato in bicchiere devi ordinare un capo deca in B. Per avere un cappuccino dovrai invece ordinare un caffellatte. E non dimentichiamo infine il buonissimo caffè con una goccia di schiuma di latte: in questo caso dovrai ordinare un goccia.