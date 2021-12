Cucina triestina: la ricetta dei calamari ripieni in umido

Un piatto tipico e facilmente reperibile nelle trattorie triestine con cucina a base di pesce: oggi vi proponiamo la ricetta dei buonissimi calamari ripieni in umido. Abbastanza semplici da realizzare, vale sicuramente la pena provare a cucinarli anche in casa perché il risultato è uno squisito tripudio di sapori.

Ingredienti

800 gr di calamari medi;

3 ciuffi di prezzemolo;

3 spicchi d'aglio;

500 gr di pomodori;

1 cipolla;

1 dl di olio extravergine d'oliva;

3 cucchiai di pangrattato;

2 tuorli;

1 cucchiaio di farina bianca;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Per prima cosa pulite i calamari, eliminando gli occhi, la penna cartilaginea e la piccola sacca dell'inchiostro. Togliete anche la pelle e lavateli molto bene.

Tritate finemente le teste e i tentacoli. Dopo aver sciacquato e asciugato bene anche le foglie del prezzemolo, sminuzzate finemente la metà con 2 spicchi d'aglio. Scottate per qualche istante i pomodori in acqua bollente, sgocciolateli e dopo averli pelati, tagliate anch'essi a pezzettini eliminando i semini. In una casseruola, scaldate 6 cucchiai di olio con il pangrattato. Quando il tutto sarà ben dorato aggiungete il trito dei calamari e lasciate rosolare per circa 5 minuti, sempre mescolando.

Trasferite il composto in una terrina, aggiustate di sale e pepe e aspettate che si raffreddi un pochino. Incorporate i tuorli e il trito di prezzemolo. Riempite con il composto le sacche dei calamari e chiudetele delicatamente con uno stecchino da cucina. Sbucciate la cipolla e tritatela per preparare il soffritto. Scaldate in una casseruola l'olio rimasto, aggiungete quindi la cipolla e la farina e continuate a mescolare fino a quando la cipolla si sarà dorata. Unite lo spicchio d'aglio rimasto e adagiate i calamari imbottiti. Cucinate per qualche minuto e unite dunque i pomodori. Rigirate di tanto in tanto e proseguite con la cottura a fuoco basso per circa 30 minuti.