Calandraca: la ricetta triestina

La scelta dei piatti tipici triestini a base carne è ampia, tra le diverse e ricche pietanze che caratterizzano il nostro territorio troviamo la calandraca, uno spezzatino di vitello piccante con patate. Come suggerisce il sito buonissimo.it, la calandraca si prepara con carne e verdure lessate e fatte appassire in una casseruola con lo strutto. A fine preparazione bisognerà allungare il brodo di cottura e lasciare cuocere a fuoco lento per circa 1 ora. Di difficoltà media, ecco la ricetta per 6 persone, il tempo di preparazione è di soli 15 minuti.

Ingredienti

Manzo 1 kg;

patate 1⁄2 kg;

vino bianco 1 dl;

carota 1 piccola;

sedano 1;

cipolla 1;

salsa di pomodoro 2 dl;

strutto 2 cucchiai;

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Lessate la carne e le verdure in poca acqua per un'ora. Togliete le verdure dal brodo, tritatele e fatele appassire in una casseruola con i due cucchiai di strutto. Scolate la carne, tagliatela a pezzi ed aggiungetela al trito di verdure. Fatela colorire bene, sfumate con il vino bianco ed aggiungete la salsa di pomodoro e le patate tagliate a dadi. Allungate con il brodo di cottura della carne e lasciate consumare per un'ora a fuoco lento. Aggiustate di sale e insaporite con una macinata di pepe.