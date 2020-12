Calendario dell'Avvento fai da te: alcune idee

Dicembre è arrivato e a ricordarcelo sono anche le condizioni meteo e la prima neve caduta sul Carso questa mattina. Siamo pianamente entrati nell'atmosfera ivernale e il Natale è sempre più vicino. Con l'attuale emergenza sanitaria, poi, trascorrere tanto tempo a casa è diventata consuetudine ed è per questo che dobbiamo imparare a trascorrerlo in modo piacevole e divertente.

Complici le feste che si avvicinano e ideale se avete dei bambini in casa, o semplicemente se amate rilassarvi con il fai da te, questo periodo dell'anno è perfetto per sbizzarrirsi con la fantasia, armati di forbici, cartoncino, stoffe e quant’altro. Un'idea potrebbe essere quella di realizzare in casa il calendario dell'Avvento, un compagno che ogni giorno, in attesa del santo Natale, potrà regalarvi o regalare un piccolo momento di gioia per cominciare con il piede giusto ogni giornata.

Come realizzare un calendario dell'Avvento

Negli ultimi anni si sono diffusi quelli già pronti, ma quelli fai da te rimangono sempre i più ambiti perché possiamo mettere all'interno ciò che vogliamo e scegliere il tema che preferiamo per far contenti le persone a cui decidiamo di donarlo o per farci un piccolo regalo.

Bustine o sacchetti potranno essere riempiti con piccoli doni, come piccoli giocattoli, dolcetti o caramelle, ma anche frasi speciali che facciano riflettere sulla bellezza dell’attesa. Le idee per realizzare un calendario dell'Avvento unico sono davvero tante: adesivi a tema natalizio come Babbo Natale, la simpatica renna e l'immancabile elfo scandiranno l’attesa, dal primo al ventiquattro dicembre. Potrete riempire i sacchetti con golosi dolci e nasconderli per una caccia al tesoro appena svegli e rendere piacevole l'inizio della giornata. Anche dei sacchetti in tessuto sono perfetti per decorare la camera dei bambini, la cucina o il corridoio. Infine, se amate preparare tanti dolcetti o aperitivi, all'interno del calendario possiamo inserire tante formine a tema natalizio, spezie (cannella e zenzero) o stampi per muffin.