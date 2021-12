Dicembre è il mese della gentilezza: il calendario dedicato con i piccoli gesti che fanno la differenza

Trentuno passi di gentilezza, uno per ogni giorno del mese di dicembre, nei suoi tre ambiti di applicazione principali: la gentilezza verso gli altri, la gentilezza verso il mondo e la gentilezza verso sé stessi.

È la proposta che con il “Calendario della Gentilezza” lancia anche quest’anno il Movimento Mezzopieno in occasione del periodo natalizio per diffondere gentilezza e positività, con piccoli gesti quotidiani e per non smettere di credere nel mondo e negli esseri umani. Il Movimento Mezzopieno è la rete italiana per la diffusione della cultura della positività che coinvolge associazioni, aziende, scuole, giornalisti, insegnanti, ricercatori, artisti e cittadine e cittadini in un continuo lavoro di riflessione per sé e per gli altri.

Il calendario della gentilezza: come nasce

Il calendario della gentilezza è nato come percorso collettivo, elaborato dall'esperienza del più ampio percorso annuale dei "52 passi", un programma di crescita personale del movimento Mezzopieno che dal 2014 coinvolge centinaia di scuole, Comuni, aziende, università e persone in tutta Italia.

La rete Mezzopieno ha elaborato una lista di impegni da proporre sotto forma di passi concreti, creando un percorso di gentilezza, una versione alternativa del calendario dell’Avvento, in cui ogni giorno è caratterizzato da un impegno personale per esprimere il meglio di sé e degli altri e portare più gentilezza nella vita delle persone.

Il calendario della gentilezza Mezzopieno