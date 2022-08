Come bloccare le chiamate dei call center

Dal 27 luglio è possibile iscriversi al registro delle opposizioni per bloccare le chiamate indesiderate in arrivo sui nostri cellulari. Il nuovo registro pubblico sostituisce quello risalente al 2010. Chi si iscriverà cancellerà con la sola iscrizione tutti i consensi rilasciati a singoli operatori. Il che dovrebbe permettere di non ricevere più chiamate indesiderate, o in ogni caso di ridurre in maniera drastica il numero delle telefonate commerciali che arrivano sulle nostre utenze.

Come funziona

L’iscrizione al servizio è completamente gratuita ed è valida a tempo indeterminato, finché si rimane intestatari della numerazione iscritta. Si possono aggiornare o modificare i propri dati, o revocare la propria iscrizione al registro con le stesse modalità previste per l'iscrizione. Ogni abbonato può iscriversi o revocare l'iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.

Inoltre, è possibile iscrivere contemporaneamente fino a cinque numerazioni telefoniche di cui si è intestatari, utilizzando le modalità di iscrizione web, e-mail e raccomandata. Se si sceglie la procedura via telefono è richiesto che per ciascuna delle numerazioni da iscrivere nel Registro sia effettuata una chiamata direttamente dall’utenza interessata al numero verde 800.265.265.

Come ci si iscrive

I dati personali e anagrafici da inviare insieme alla richiesta d’iscrizione variano a seconda della modalità scelta dall’abbonato per l'iscrizione, che sono in tutto quattro:

modalità web: compilazione dell’apposito modulo elettronico con nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numerazione che si vuole iscrivere e/o a cui è associato l'indirizzo di posta cartacea per cui si vuole esprimere l'opposizione;

modalità telefonica: chiamata al numero verde 800.265.265 dalla numerazione telefonica per la quale si richiede l’iscrizione (e/o a cui è associato l'indrizzo di posta cartacea per cui si intende esprimere l'opposizione) e comunicazione di nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, email (facoltativa);

modalità raccomandata: invio di copia di un documento di riconoscimento, codice fiscale, numero di telefono da iscrivere (e/o a cui è associato l'indirizzo di posta cartacea per cui si intende esprimere l'opposizione) specificando l’operazione richiesta “iscrizione”, email (facoltativa).

modalità email: invio dell’apposito modulo compilato digitalmente con nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numerazione che si vuole iscrivere (e/o a cui è associato l'inidrizzo di posta cartacea per cui si intende esprimere l'opposizione) .

Come bloccare le chiamate dei call center

Chi iscrive il proprio numero di telefono nel registro delle opposizioni non riceverà più chiamate pubblicitarie dei call center al telefono di casa né pubblicità via posta cartacea. In più, a partire dal 27 luglio 2022, sarà possibile bloccare le chiamate anche sul proprio numero di telefono cellulare. L’iscrizione si ottiene attraverso quattro modalità:

compilando l’apposito web form disponibile su questo sito;

chiamando il numero verde 800.265.265 dal numero che si intende iscrivere (ovvero dal numero a cui è associato l'indirizzo di posta cartacea che si intende iscrivere) e comunicando i propri dati;

compilando l'apposito modulo digitale disponibile su questo sito da inviare tramite email all’indirizzo di posta elettronica iscrizione@registrodelleopposizioni.it;

inviando una raccomandata con i propri dati e allegando una copia del documento di identità, indirizzata a: “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI”, UFFICIO ROMA NOMENTANO, CASELLA POSTALE 7211, 00162 ROMA RM.

Fonte Today.it