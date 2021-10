Torna l'ora solare: ecco quando spostare le lancette e gli effetti sull'umore

Ci siamo: pronti a spostare le lancette indietro di un'ora, per la precisione dalle 3 alle 2? Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021 ci sarà il passaggio dall'ora legale a quella solare. Ad alcuni le giornate sembreranno sicuramente più "corte", dormiremo un'ora in più e perderemo un'ora di luce al pomeriggio. L'ora solare resterà attiva fino all'ultimo weekend del mese di marzo (27 marzo del 2022) quando torneremo a spostare in avanti le lancette. I device elettronici connessi a internet si aggiorneranno automaticamente con l'ora esatta, mentre per orologi da polso o da parete bisognerà intervenire a mano.

Poco più di tre anni fa, tra luglio e agosto 2018, è stata avanzata la proposta di abolizione del cambio dell'ora: quasi 5 milioni di cittadini dell'Unione Europea hanno risposto a una consultazione: a esprimersi favorevolmente è stato il 76% dei votanti. Nella discussione che è seguita alla Commissione Europea non si è raggiunta una decisione univoca che accontentasse tutti i Paesi membri e al momento in Italia vige ancora il cambio dell'ora.

Cambio dell'ora: gli effetti sulla salute

Da non sottovalutare le ripercussioni sull'umore che il cambio dell'ora solitamente provoca: se da un lato il cambio è importante per il risparmio energetico, da un altro, in alcuni soggetti, può provocare fatica, stress e una sensazione di spaesamento, soprattutto nei primi giorni, necessari al corpo per abituarsi al nuovo orario.

Nonostante il “jet lag” sia minimo, a qualcuno girerà la luna storta, e per qualche giorno. Insomma, saranno forse molte le persone alle prese, per qualche giorno, con sbalzi di umore, problemi di insonnia, mancata concentrazione e perdita di produttività. Fastidi che, fortunatamente, si risolvono nel giro di pochissimo.