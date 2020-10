Arriva l'ora solare: gli effetti sulla salute e l'umore

L'ora legale ha ormai i minuti contati e le lunghe giornate estive saranno ormai un ricordo. Dobbiamo iniziare ad abituarci a giornate apparentemente più brevi, con meno luce durante il giorno.

Quando e come cambia l’ora

Nella notte tra il 24 e 25 ottobre 2020 le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di un’ora, precisamente dalle ore 3:00 alle 2:00. Risultato? Potremo dormire un'ora in più, la mattina ci sarà più luce ma il pomeriggio farà buio prima. Con l’ora solare il sole sorge circa alle 4,30 in estate e tramonta alle 20.

Cambio dell'ora: quali effetti sulla salute

Introdotta nel 1966, l’ora legale, nei mesi caldi, rende le giornate più lunghe regalando un’ora in più di luce alla sera. Se l’ora legale restasse in vigore tutto l’anno avremmo albe molto buie e meno ore di luce alla mattina. Di contro le giornate potrebbero sembrare più lunghe.

Da non sottovalutare le ripercussioni sull'umore che il cambio dell'ora solitamente provoca: nonostante il “jet lag” sia minimo, a qualcuno girerà la luna storta, e per qualche giorno. Insomma, saranno forse molte le persone alle prese, per qualche giorno, con sbalzi di umore, problemi di insonnia, mancata concentrazione e perdita di produttività. Fastidi che, fortunatamente, si risolvono nel giro di pochissimo.