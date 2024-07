Sei giorni di imperdibili regate: al via a Portorose il Campionato Europeo Open classe 420

Parte oggi lunedì 1° luglio, a Portorose, il Campionato Europeo Open della classe 420 organizzato in collaborazione da JK Pirat, Società Velica di Barcola e Grignano e Club Nautico Triestino Sirena - Tržaški Pomorski Klub Sirena, con il supporto della Federazione Vela Slovena e dell'Associazione Internazionale della Classe 420. Presentato lo scorso 28 giugno al JK Pirat, l'evento porta lo slogan "Tre Club, due Paesi, un Golfo", a sottolineare la forte cooperazione tra i club organizzatori e l'impegno a promuovere la vela nei territori del Golfo di Trieste.

"Il rapporto di collaborazione che ci unisce - ha dichiarato il direttore sportivo giovanile della SVBG Alessandro Bonifacio - risale a diversi anni fa e ci ha permesso di organizzare eventi di successo come il Campionato Mondiale Juniores 470 nel 2019. Questo Campionato Europeo Open 420 ha una portata simile a quella di un Campionato Mondiale: 244 barche, due campi di regata, atleti provenienti da 22 paesi diversi per un appuntamento che va oltre la semplice regata, diventando un vero e proprio momento di promozione della bellezza del nostro sport, dell'amicizia tra circoli e della passione per la vela che unisce ragazze e ragazzi di diversi paesi".

Mitja Margon, presidente del JK Pirat Portorož ha dichiarato: “Lavoriamo insieme per aumentare la visibilità della vela e incoraggiare le giovani generazioni a praticare questo meraviglioso sport. Lo JK Pirat vedrà l'arrivo di circa 800 velisti, allenatori e accompagnatori, che trascorreranno qui almeno 10 giorni, alcuni anche di più. Siamo felici di rivedere i volti dei velisti che hanno regatato a Portorož nella classe Optimist e che ora, con bei ricordi, ritornano a competere nella 420”.

Il Campionato

Il Campionato inizia oggi con i tre giorni previsti per le stazze delle imbarcazioni; mercoledì 3 alle 19.30 è in programma la cerimonia di apertura dell’evento e a seguire i sei giorni di regate che si concluderanno martedì 9 luglio. Al via come detto 244 equipaggi provenienti da 22 paesi (tra cui 33 italiani) suddivisi in 61 equipaggi femminili, 110 maschili e misti e 73 per la categoria U17 per un totale di oltre 800 persone attese tra atleti, allenatori e accompagnatori.

Tra gli atleti impegnati a Portorose anche due equipaggi portacolori della nostra squadra 420, selezionati dalla Ranking List italiana 2024: Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio della Società Velica di Barcola e Grignano, Matteo Mioni della SVBG con a prua Noah Barbiero del Club Nautico Triestino Sirena. Entrambi gli equipaggi arrivano a questo importante appuntamento dopo un intenso lavoro di preparazione.

Oltre alle regate, gli organizzatori hanno previsto per atleti e ospiti un ricco programma di eventi collaterali, tra cui due concerti nelle giornate del 4 e dell'8 luglio e la possibilità di seguire le partite dell'Europeo di calcio su un maxi schermo posizionato all'interno del Pirat.