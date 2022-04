Oggi è il Carbonara Day: come partecipare alla "spaghettata social" più grande del mondo

Il Carbonara Day è la "spaghettata social" più grande del mondo. Basti pensare che solo su Instagram sono oltre 1.6 milioni i contenuti con l’hashtag #Carbonara. Ideato nel 2017 dai pastai di Unione Italiana Food, il #CarbonaraDay ha raggiunto in 6 anni una platea potenziale di 1,7 miliardi di persone, diventando appuntamento imperdibile per food influencer, media, cuochi e appassionati che desiderano condividere opinioni a proposito di questo piatto e, più in generale, sul rapporto tra tradizione e contaminazione in cucina.

Secondo uno studio svolto dall'Unione Italiana Food all'Istituto Piepoli, 9 italiani su 10 (95%) mangiano la carbonara in compagnia, prevalentemente in famiglia. Secondo l'indagine, condotta su un campione di 500 persone rappresentative della popolazione maggiorenne, per 8 italiani su 10 la carbonara in particolare è una questione di cuore: il 62% la condivide con la famiglia, il 20% con il partner. Solo il 13%, con punte tra i maschi under 35, la degusta con gli amici.

La maratona social

Il 6 aprile è, dunque, l'occasione per recarsi in una trattoria a mangiare un buon piatto di carbonara fatta a regola d'arte, oppure il giorno ideale per prepararla in casa seguendo passo dopo passo la ricetta originale o cimentandosi in sperimentazioni ed evoluzioni della tradizione. Ma, soprattutto, è divertente prendere parte alla "maratona" che animerà i social per tutta la giornata.

Foto, stories, post, ricette saranno protagonisti di una giornata tutta dedicata alla tradizionale pasta romana. Per partecipare all’evento virtuale le regole sono semplici: il 6 aprile, a partire dalle ore 12 basterà seguire gli hashtag #CarbonaraDay e #CarbonaraSharing e cimentarsi in dirette video, condividere opinioni, foto e consigli su Instagram, Facebook e Twitter, nel segno di un piatto all’insegna dell’inclusione.

Qui la ricetta per una carbonara perfetta.