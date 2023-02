Arriva il Carnevale al Giulia, cinque giornate dedicate ai bambini

Arriva il Carnevale al Giulia con cinque giornate dedicate ai bambini: l'appuntamento è in programma da giovedì 16 a martedì 21 febbraio. Il Giulia è felice di arricchire la propria offerta per i bambini organizzando, in occasione del Carnevale, una serie di attività ludico ricreative che si svolgeranno al piano interrato del centro commerciale nella galleria di fronte Ovs e nella sala ludica accanto al locale Doppio Malto.

Il programma

Ecco cosa prevede nello specifico il programma:

giovedì 16 febbraio - dalle 10:00 alle 13:00 - galleria di fronte Ovs. Un evento chiuso dedicato ai bambini della scuola primaria del rione ed ai loro insegnanti, che termineranno la loro sfilata carnevalesca festeggiando in Galleria.

Giovedì 16 febbraio - dalle 16:30 alle 19:00 - sala ludica. II classico laboratorio creativo del giovedì, declinato in chiave carnevalesca. L'evento è aperto al pubblico previa prenotazione al numero +39 366 6018557 o all'indirizzo malleventi@giulia.it.

Venerdì 17 febbraio - dalle 16:00 alle 19:00 - galleria di fronte Ovs. Festa in maschera con animazione, baby-dance, laboratori, dolcetti e tanto altro. Evento aperto al pubblico.

Sabato 18 febbraio - dalle 16:00 alle 19:00 - galleria di fronte Ovs. Festa in maschera con animazione, baby-dance, laboratori, dolcetti e tanto altro. Evento aperto al pubblico.

Domenica 19 febbraio - dalle 16:00 alle 19:00 - galleria di fronte Ovs. Festa in maschera con animazione, baby-dance, laboratori, dolcetti e tanto altro. Evento aperto al pubblico.

Martedì 21 febbraio - dalle 16:00 alle 19:00 - galleria di fronte Ovs. Festa in maschera con animazione, baby-dance, laboratori, dolcetti e tanto altro. evento aperto al pubblico.

Il Giulia continua cosi la propria opera di rivitalizzazione del centro e del quartiere e spera di potersi divertire e di festeggiare la festa più pazza dell'anno in compagnia di numerosi ospiti grandi e piccini.