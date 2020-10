Tradizioni: dove acquistare e perché giocare con le carte triestine

Era possibile trovarle nei locali pubblici e nelle trattorie di una volta, bastava chiederle al banco. Le carte triestine vantano una lunga storia e un'antica tradizione tramandatasi nel tempo di generazione in generazione. Un gioco adatto a tutti, dai più ai meno giovani, che permetteva di far trascorrere un piacevole momento di convivialità.

Le carte triestine

Come si legge sul sito portaledelleosterie.it, diffuse non solo a Trieste, ma anche in Slovenia e nelle località della costa croata, le carte triestine sono molto simili a quelle trevisane ma presentano figure più stilizzate che denotano l'influenza stilistica austriaca e dimensioni più tozze (53×98 mm).

Il mazzo è da 40 carte e presenta figure a due teste. Le carte numerali sono indicizzate dall'1 al 7 mentre le figure sono indicizzate con l'11, il 12 ed il 13.

Una particolarità è che sugli assi sono presenti diversi motti: "son gli amici molto rari quando non si ha danari" (mazzi di Dal Negro); oppure "non val saper chi ha fortuna contra" (mazzi di Modiano) sull'asso di denari; "molte volte le giuocate van finire a bastonate" sull'asso di bastoni; "il giuoco della spada a molti non aggrada" sull'asso di spade e "una coppa di buon vin fa coraggio fa morbin" sull'asso di coppe.

Azienda Dal Negro

Con due secoli di storia dedicati alle carte da gioco, ai giochi tradizionali in legno e oggi anche a una vasta selezione di giochi e giocattoli, Dal Negro è un'azienda dedita alla ricerca tecnologica, che guarda all'evoluzione nei processi di produzione, la costruzione di partnership esclusive e con un'attenzione continua alle materie prime e alla qualità made in Italy. In un perfetto mix di tradizione e innovazione. Astucci, roulette, dama, scacchi e altri giochi da tavolo in legno, ma è stato negli anni '60 e '70 che l'azienda Dal Negro cominciò a diversificare la produzione e cavalcare il boom delle carte personalizzate, tra queste le carte regionali appunto, come le famose carte triestine (Carte Triestine Extra - Carte da gioco regionali Triestine realizzate in cartoncino. Formato carte mm 54x100, astuccio rosso).

Dal Negro è attualmente trai i leader mondiali del settore con una offerta di oltre 1.500 articoli. Un vastissimo catalogo che affianca alla produzione di carte da gioco e prodotti tradizionali, giochi educativi, giochi di abilità e strategia, giochi all’aperto, giochi di gruppo e in famiglia.

Azienda Mondiano

Modiano è un brand di riferimento nel mondo delle carte da gioco in Italia e all’estero. Fondata a Trieste nel 1868 da Saul Modiano, la storica azienda italiana è specializzata nella produzione di carte, tarocchi e prodotti cartotecnici. Vanta un passato più che centenario ricco di esperienze nel mondo della lavorazione della carta, della litografia e della grafica pubblicitaria, campi in cui la Modiano fece scuola per le riproduzioni artistiche nel primo ‘900. Le competenze grafiche unite a quelle nel settore cartotecnico, sono il segreto di una profonda abilità e preparazione che rendono l’azienda un partner autorevole nel mondo delle carte di gioco ed un’eccellenza del made in Italy.

Muovendosi tra tecnologia avanzata e fedeltà alla tradizione, Modiano opera quotidianamente per offrire ad adulti e bambini o a giocatori professionisti uno strumento di condivisione ed incontro, nato da un sapiente mix tra materia prima, competenze e valori aziendali.

Le carte da gioco realizzate sono figlie di una tradizione secolare che trae dall'innovazione delle tecniche di stampa ancora un'evoluzione verso una migliore esperienza di gioco e nuove prestazioni in termini di design e resistenza. Anche in questo caso vengono proposte sul mercato le carte triestine: le Triestine Blu Super (Mazzo di 40 carte con semi italiani. I quattro assi riportano un motto scherzoso. Le figure sono doppie con taglio orizzontale e, al centro, riportano l’indicazione del valore del seme. Le carte da gioco indicate con SUPER sono rinforzate, patinate e telate).