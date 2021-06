Escursioni in natura: le cascate più belle del Friuli Venezia Giulia

Da nord a sud, immersi nella natura incontaminata. Se volete fare delle escursioni non occorre andare lontano: anche la nostra regione è ricca di meravigliose bellezze. Ecco una lista delle cascate e delle forre più suggestive del Friuli Venezia Giulia

Sapevate che il Friuli Venezia Giulia è ricco di meravigliose cascate tutte da scoprire? Questo è il periodo ideale per farlo, immersi nella natura e con la frescura e il rumore dell'acqua che rigenererà i nostri sensi. Se volete fare delle escursioni non occorre andare lontano: anche la nostra regione è ricca di meravigliose bellezze. Ecco allora una lista delle cascate più suggestive del Friuli Venezia Giulia.

Val Rosandra

Partiamo proprio dal territorio triestino: si parte dalla località di Bagnoli Superiore dove si trova il rifugio alpino più basso d’Italia, Mario Premuda. Da qui si prende il sentiero dell'amicizia che costeggia il torrente Rosandra e si vedrà la cascata in lontananza dall'alto.

Borgata Mühlbach, località Cascatelle a Sappada

Un canyon scavato dal rio del Mulino che dà vita alle cascate.

Cascate Butines

Queste cascate si trovano a Pinzano, nella Val Cosa (PN). Si tratta di una serie di gole e cascate scavate nella roccia dal torrente Pontaiba. Oltre alle cascate, poi, si possono visitare diversi scenari naturali, tra cui la Gola rocciosa del Pontic e le Grotte di Pradis, che si trovano a Clauzetto. Inoltre, le cascate sono immerse in boschi sterminati e in un paesaggio incontaminato e il torrente è ideale per svolgere attività di canyoning.

Forra de Las Callas

Questa forra, invece, si trova a Paularo (UD) ed è visitabile da un sentiero scavato nella roccia. La forra è un esempio di erosione fluviale e presenta pareti calcaree alte quasi 200 metri. Il sentiero de Las Callas è consigliato a escursionisti esperti, in quanto alcuni tratti risultano scoscesi ed esposti. Inoltre, vicino alla forra si può visitare anche un esemplare monumentale di abete bianco, detto La Palma. Il suo tronco si divide in sei fusti che raggiungono i 35 metri di altezza.

Forra del Cellina

Anche questa forra si trova in provincia di Pordenone e rientra nella riserva naturale del Cellina distribuita tra i comuni di Andreis, Barcis e Montereale-Valcellina. Si tratta di una forra scavata nei sedimenti calcarei, con presenza di acqua e cascate, oltre a molte diverse forme di erosione. L'aspetto della forra è quello di un tipico canyon, con diverse rarità botaniche e specifiche condizioni climatiche. Qui, inoltre, si può vedere la forra dallo "sky-walk", ossia una passerella pedonale che si affaccia sul canyon.

Forra del Fleons

La Forra del Fleons si trova nel comune di Forni Avoltri (UD) e si tratta di un canyon da cui sgorga il torrente Degano. Raggiungibile con una passeggiate nel bosco di circa 30 minuti e, sempre in Val Fleons, è possibile visitare anche le trincee e le fortificazioni risalenti alla Prima Guerra Mondiale.

Forra del Torrente Cosa

La forra si trova nella provincia di Pordenone, a Clauzetto ed è caratterizzata da 207 scalini del percorso che costeggia la Grotta Verde di Pradis, da dove si può ammirare la forra creata dal torrente Cosa. Qui, poi, si può osservare anche il Crocefisso ligneo del Maestro Gatto di Treviso.

Forra del Torrente Lumiei

La forra si trova nel comune di Forni di Sopra (UD) in corrispondenza della confluenza con il torrente Novarza e il torrente Lumiei, ed è profonda quasi 130 metri e larga solo pochi metri. Qui, è presente un ponticello che permette di attraversare la forra o di scendere fino al suo imbocco.

Forra del Vinadia

Questa forra può essere visitata a Tolmezzo (UD) e, secondo la leggenda, prende il nome dall'antica regina dei Carni, Vinadia, che si lanciò nel dirupo assieme al suo esercito per non farsi catturare dai Romani che l'inseguivano. Qui, inoltre, si può trovare un percorso che si snoda all'interno della gola, con cascate, laghetti e pareti rocciose alte circa 200 metri.

Orrido dello Slizza

Questa forra si trova nel comune di Tarvisio (UD). Qui, si può svolgere un'escursione adatta a tutti, adulti e bambini. Il percorso, infatti, si snoda in sicurezza, ma si raccomandano scarpe da trekking e dura circa un'ora e mezza.

Fontanone di Timau

Visibile dalla strada che collega il paese al Passo di Monte Croce Carnico, questa cascata è una sorgente carsica che si immette nel torrente But. L'acqua viene captata per scopi idroelettrici ed è una delle più grandi fonti dell’arco alpino orientale.

Cascata Fùas, in Val Pesarina

Imperdibile la cascata del torrente Possal. Nella primavera del 2017 il sentiero è stato abbellito dai volontari e potrete attraversare anche un ponte in pietra.

Cascata di Salino

Si trova vicino a Paularo, tra le località di Lambrugno e Salino e si scorge già dalla strada.

Cascate a Socchieve

Sull'alto Tagliamento ci sono due belle cascate: la prima è quella del rio Grasia in località Caprizi. La seconda è quella del rio Navis.

Cascata di Cladonde a Raveo

Si può raggiungere con un’escursione a piedi di circa 40 minuti.

Cascata Plera a Invillino, frazione di Villa Santina

Sulla provinciale che da Invillino va a Verzegnis, dopo il ponte sul Tagliamento, c’è il cartello che indica la stradina sterrata che porta alla Plera.

Cascate del torrente Favarinis

Superato lo stallo di Nole si raggiunge il greto del torrente e si arriva alla forra e alla cascatella più piccola. Dopo un passaggio in semplice arrampicata con le corde si raggiunge la cascata più alta, ma bisogna entrare con i piedi in acqua.

Rio Cjampeit a Moggio Udinese

Si arriva presso l’ex stazione ferroviaria di Moggio Udinese e si superano i due viadotti dell'autostrada. Si segue la stradina fino ad arrivare all'imponente cascata alta una cinquantina di metri del Cjampeit, affluente di sinistra del fiume Fella.

Le tredici cascate di Chiusaforte

Tantissime cascate nel comune del Canal del Ferro, la più famosa è quella del Fontanone di Goriuda.

Pozze Smeraldine in Val Tramontina

Da Tramonti di Sopra si seguono le indicazioni per le pozze Smeraldine e si cammina su strada risalendo il corso del fiume Meduna.

Cascate dell'Arzino

Percorrendo il sentiero nel bosco di faggio si arriva alle cascate dell'Arzino.

Fontanone di Barman e cascata Potok in Val Resia

Il fontanone è raggiungibile attraversando una bellissima faggeta. La cascata Potok si raggiunge invece da Stolvizza, fino ad arrivare al salto d'acqua originato dal rio Lommig.

Cascata Tulin

Ai piedi del monte Cuarnan a Montenars si parte per il sentiero delle cascate del torrente Orvenco. La più rappresentativa è quella del Tulin che si può vedere sia dall'alto dal ponticello in legno e sia scendendo sul greto del torrente.

Cascata di Crosis

Questa è la cascata ottenuta dalla diga sul fiume Torre.

Rio Gorgons da Taipana

La prima cascata è quella dello Slokot, alta una quarantina di metri. Sul sentiero si seguono poi le indicazioni per Seroka Dolina e Pod Malen.

Cascate del Boncic e cascata ?ukula

Nel comune di Taipana ci sono altri due sentieri naturalistici con cascate bellissime: per la cascata ?ukula, ad esempio, si scende in diagonale verso la valle del Rio Namlen immettendosi nel bosco e dopo circa mezz’ora si raggiunge il salto d’acqua.

Le cascate gemelle

Dalla strada che da Faedis porta a Canebola, superato il bivio per Canal di Grivò, dopo circa due chilometri ad un tornante si trova un cartello con indicato il sentiero che conduce alle cascate. L’itinerario è semplice e breve.

Cascata Kot

Sulla strada tra San Leonardo e Castelmonte troverete un cartello che indica la cascata di Kot che si raggiunge con una semplice camminata di una ventina di minuti. Siamo nelle verdissime Valli del Natisone al confine orientale del Friuli Venezia Giulia.