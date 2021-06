Torna questo weekend l'iniziativa Castelli Aperti in Friuli Venezia Giulia

Torna l'iniziativa Castelli Aperti in Friuli Venezia Giulia nel primo fine settimana di giugno per scoprire alcuni dei castelli più belli della regione: appuntamento sabato 5 e domenica 6 giugno 2021. Ecco come partecipare