Torna il grande cinema: al via in città il casting per una nuova serie Sky

Torna il grande cinema in Friuli Venezia Giulia: "M. Il figlio del secolo" è una nuova serie drammatica firmata Sky Original, adattamento dell’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere del Duce Benito Mussolini. Per l'occasione è stato organizzato un casting da Galaxia Casting per la ricerca di figurazioni generiche - uomini - per le riprese previste nel mese di febbraio tra le province di Trieste e Udine. La produzione The Apartment, società del gruppo Fremantle, sta già lavorando alla serie tv di Joe Wright.

Nel dettaglio, si cercano:

uomini maggiorenni dai 18 ai 60 anni;

uomini sportivi per scene d'azione;

Questi gli appuntamenti a Trieste:

C/O Friuli Venezia Giulia Film Commission; piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 3, 34132: mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio 2023 dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.

A Udine invece:

C/O Hotel Astoria; piazza XX Settembre 24, 33100: Lunedì 16 e martedì 17 gennaio 2023 dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.

I candidati dovranno portare obbligatoriamente la seguente documentazione:

fotocopia del documento d'identità fronte/retro (carta d'identità o passaporto);

fotocopia del codice fiscale italiano;

fotocopia del permesso di soggiorno valido (solo se cittadini extracomunitari);

fotocopia codice iban.

Per partecipare al casting non sarà necessario prendere appuntamento, sarà sufficiente presentarsi negli orari indicati in una delle quattro giornate proposte. I selezionati per le riprese percepiranno compenso come da contratto collettivo nazionale generici. Se selezionati, l'impegno potrebbe essere di una o più giornate durante il mese di febbraio 2023.

La serie

La serie Sky Studios in otto episodi è prodotta da Lorenzo Mieli con The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé, e ripercorrerà la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in parlamento dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925. Offrirà inoltre uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell'epoca. Come il romanzo, la serie racconterà la storia di un paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri.

Scritta da Stefano Bises (di cui ricordiamo Gomorra - La Serie, The New Pope, ZeroZeroZero, Speravo de morì prima), affiancato alla sceneggiatura da Davide Serino (1992, 1993, Il Re, Esterno Notte), la serie racconterà gli accadimenti con accuratezza storica, con ogni evento, personaggio, dialogo e discorso storicamente documentato o testimoniato da più fonti.

Nils Hartmann Executive Vice President Sky Studios Italy and Germany ha dichiarato: «Il libro di Antonio Scurati è un'opera senza precedenti nella letteratura italiana, per audacia, originalità, accuratezza. Realizzare una serie tv basata su questo lavoro è un'opportunità che non potevamo lasciarci sfuggire. Con la collaborazione e la creatività del team di The Apartment, ci caliamo nel materiale incandescente di questo racconto, per offrire al pubblico di Sky una serie originale davvero unica, sull’ascesa e la caduta di un uomo e su quell'eredità storica con cui il nostro Paese e il mondo devono ancora fare i conti».

Antonella d’Errico Executive Vice President Programming Sky Italia ha dichiarato: «M è un libro eccezionale e potentissimo, che raccontando quel “figlio del secolo” che così profondamente ha segnato il nostro Novecento, fa della nostra storia più recente e dolorosa, e dei suoi protagonisti, un romanzo davvero unico nel suo genere. Un racconto necessario e urgente che siamo orgogliosi di portare sullo schermo, insieme a The Apartment e in compagnia dell’autore Antonio Scurati. Ci addentriamo in un territorio controverso, affrontando un tema duro e ancora per larga parte irrisolto della nostra contemporaneità, con quello che speriamo sia per i nostri spettatori un importante viaggio emotivo e intellettuale. Un viaggio che, siamo sicuri, ci coinvolgerà totalmente».

Lorenzo Mieli, CEO The Apartment Pictures, ha dichiarato:«Realizzare questa serie oggi ha un grande valore. In questi anni abbiamo assistito alla nascita di forme nuove di populismo, sovranismo e autoritarismo. Tracce dell’uomo che cento anni fa fece la Marcia su Roma si possono ritrovare in molti protagonisti dei tempi in cui viviamo. Ancor più adesso che l’Europa è tornata ad essere teatro di guerra. “M” racconta i meccanismi perversi di empatia e violenza, di manipolazione e modernità che un secolo fa hanno travolto l’Italia. E poco dopo il mondo. È un racconto di straordinaria attualità, ma anche un viaggio nelle smodate ambizioni, capacità seduttive, relazioni e paure di un uomo che ha fatto innamorare di sé una parte consistente del popolo italiano per poi trascinarlo in un baratro. In cui alla fine lui stesso ha trovato la morte».

Antonio Scurati ha dichiarato: «M narra - per la prima volta dall’interno - l’avvento della dittatura fascista e il potere sinistro del dittatore, Benito Mussolini. Un tema di tragica attualità. Sono felice che una serie prolunghi il progetto letterario. Abbiamo bisogno di narrazioni capaci di risvegliare la passione della libertà. La lotta tra democrazia e dittature non è finita».

Le riprese

Le riprese avranno inizio nel 2023 e la serie arriverà su Sky e in streaming su Now in tutti i territori Sky in Europa. La distribuzione internazionale è di Fremantle. Pubblicato in Italia da Bompiani nel 2018, il romanzo di Antonio Scurati "M. Il figlio del secolo" è stato tradotto ad oggi in 46 paesi, ha venduto oltre 600.000 copie e uscirà oggi negli Stati Uniti edito da HarperCollins.